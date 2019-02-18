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08:47 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный матч на Северном полюсе пройдет весной 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Матч по хоккею с участием политиков, голливудских звезд, спортсменов и общественных деятелей пройдет на Северном полюсе в апреле следующего года. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов на пресс-конференции во Владивостоке.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что идея проведения хоккейных матчей на Северном полюсе обсуждалась Фетисовым на рабочей встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

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«Климатическая ситуация на сегодняшний день в мире неблагоприятна <…> У меня родился проект собрать известных спортсменов, голливудских звезд, политиков, общественников и вместе сыграть в хоккей, тем самым послать месседж миру, насколько не проста ситуация [климатическая] <…> Сегодня ситуация с климатом — это то, что может объединить людей и заставить оставить все конфликты — политические, региональные и другие <…> К сожалению, мы не смогли подготовить игру в этом году из-за нехватки времени, но в апреле следующего года она состоится там, где и планировали [на Северном полюсе]», — сообщил Фетисов.

По словам депутата, проведение игры требует согласование с экологами. На сегодняшний день организаторы уже получили поддержку мирового научного сообщества и продумали логистику. «Не хватило времени только на то, чтобы собрать известных людей», — уточнил Фетисов.

Легенда отечественного хоккея

Вячеслав Фетисов с 1975 по 1989 год выступал за московский ЦСКА. В составе этой команды стал тринадцатикратным чемпионом СССР. В общей сложности провел за ЦСКА более 470 игр, в которых забросил 153 шайбы.

Выступая за сборную СССР, стал двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и победителем Кубка Канады (1981). В общей сложности провел за сборную СССР более 140 матчей, в которых забросил 51 шайбу.

В 1989—1998 годах играл за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз», трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Введен в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (2001), в Зал славы отечественного хоккея (2004), в Зал славы Международной федерации хоккея (2004).

В мае 2008 года по результатам голосования хоккейных экспертов из 16 государств Европы и Северной Америки вошел в символическую сборную столетия IIHF.

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