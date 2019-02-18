Башкатов возглавил санкт-петербургское «Динамо», сменив Орешкина
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Егор Башкатов назначен исполняющим обязанности главного тренера
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Егор Башкатов назначен исполняющим обязанности главного тренера
Башкатов сменил Сергея Орешкина, который возглавлял «Динамо» на протяжении четырех месяцев.
Помогать исполняющему обязанности главного тренера будут канадец Айван Занатта и Артем Караваев, который по окончании прошлого сезона завершил игровую карьеру. С вратарями продолжит работать Павел Черкас.
Башкатов возвращается из молодежной команды «Динамо». На протяжении двух предыдущих сезонов он был тренером главной команды и вместе с ней стал чемпионом ВХЛ-2017/18.
За три матча до окончания регулярного чемпионата «Динамо» с 65 очками занимает 12-е место в турнирной таблице и уже гарантировало себе участие в