Башкатов возглавил санкт-петербургское «Динамо», сменив Орешкина

Башкатов сменил Сергея Орешкина, который возглавлял «Динамо» на протяжении четырех месяцев.

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Помогать исполняющему обязанности главного тренера будут канадец Айван Занатта и Артем Караваев, который по окончании прошлого сезона завершил игровую карьеру. С вратарями продолжит работать Павел Черкас.

Башкатов возвращается из молодежной команды «Динамо». На протяжении двух предыдущих сезонов он был тренером главной команды и вместе с ней стал чемпионом ВХЛ-2017/18.