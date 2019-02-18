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13:08 (мск), источник: Р-Спорт

Башкатов возглавил санкт-петербургское «Динамо», сменив Орешкина

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Егор Башкатов назначен исполняющим обязанности главного тренера санкт-петербургского «Динамо», выступающего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщается на официальном сайте команды.

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Башкатов сменил Сергея Орешкина, который возглавлял «Динамо» на протяжении четырех месяцев.

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Помогать исполняющему обязанности главного тренера будут канадец Айван Занатта и Артем Караваев, который по окончании прошлого сезона завершил игровую карьеру. С вратарями продолжит работать Павел Черкас.

Башкатов возвращается из молодежной команды «Динамо». На протяжении двух предыдущих сезонов он был тренером главной команды и вместе с ней стал чемпионом ВХЛ-2017/18.

За три матча до окончания регулярного чемпионата «Динамо» с 65 очками занимает 12-е место в турнирной таблице и уже гарантировало себе участие в плей-офф ВХЛ.

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