«Алматы» обыграл «Арлан» и сравнял счет в серии
«Алматы» на домашнем льду одержал победу над «Арланом» в четвертом матче серии ¼ финала
«Алматы» на домашнем льду одержал победу над «Арланом» в четвертом матче серии ¼ финала
Таким образом, алматинца смогли сравнять счет в серии — 2:2.
ХК Алматы (Алматы) — Арлан (Кокшетау) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 — Плотников (Сергеев, Каштанов) — 17:39
2:0 — Сергеев (Муштаев) — 39:34
2:1 — Нестеров (Селезнёв) — 40:20
3:1 — Каштанов (Плотников, Мурзин) — 45:53.
Вратари: Смольников — Демидов.
Счет в серии: Арлан — ХК Алматы 2:2 (1:2 Б, 3:0, 4:1, 1:3).