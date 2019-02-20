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19:06 (мск), источник: Prosports.kz

«Алматы» обыграл «Арлан» и сравнял счет в серии

«Алматы» на домашнем льду одержал победу над «Арланом» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф чемпионата Казахстана, сообщает Prosports.kz.

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Таким образом, алматинца смогли сравнять счет в серии — 2:2.

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ХК Алматы (Алматы) — Арлан (Кокшетау) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 — Плотников (Сергеев, Каштанов) — 17:39
2:0 — Сергеев (Муштаев) — 39:34
2:1 — Нестеров (Селезнёв) — 40:20
3:1 — Каштанов (Плотников, Мурзин) — 45:53.

Вратари: Смольников — Демидов.

Счет в серии: Арлан — ХК Алматы 2:2 (1:2 Б, 3:0, 4:1, 1:3).

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