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19:40 (мск), источник: Prosports.kz

«Бейбарыс» вышел в полуфинал чемпионата Казахстан, обыграв «Темиртау»

«Бейбарыс» в гостях обыграл «Темиртау» в 4-м матче четвертьфинала плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает Prosports.kz.

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Таким образом, атырауский клуб всухую выиграл в серии — 4:0 и вышел в полуфинал плей-офф.

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«Темиртау» (Темиртау) — «Бейбарыс» (Атырау) 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

0:1 — Куликов (Некряч, Кучин) — 16:15
0:2 — Вишняков (Макаров, Скабелка) — 27:09
1:2 — Маргамов (Степанов, Яньшин) — 28:05
1:3 — Куликов (Кучин, Смирнов) — 39:54 ГМ
2:3 — Кудрявцев (Ананичев Ал., Маргамов) — 40:47 ГБ
2:4 — Митряков (Скабелка, Кутугин) — 48:47
2:5 — Некряч (Куликов, Кучин) — 55:06.

Вратари: Белоконский — Микушин.

Счёт в серии: «Бейбарыс» — «Темиртау» 4:0 (3:0, 3:2, 2:1 ОТ, 5:2).

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