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19:42 (мск), источник: Prosports.kz

«Иртыш» одержал победу над «Кулагером» и упрочил свои шансы на выход в плей-офф

Павлодарский «Иртыш» уверенно обыграл петропавловский «Кулагер» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф чемпионата Казахстана, сообщает Prosports.kz.

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Таким образом, павлодарцы увечили свое преимущество в серии — 3:1.

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«Кулагер» (Петропавловск) — «Иртыш» (Павлодар) 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

0:1 — Филонов (Титов) — 25:47
0:2 — Титов (Самойлов, Мошкарёв) — 28:48
0:3 — Игнатенко (Дубровин, Кудряшов) — 32:09 ГБ
1:3 — Логинов (Первухин) — 58:56
1:4 — Гурьев (Волков, Самойлов) — 59:51.

Вратари: Хозяшев — Румянцев.

Счет в серии: «Иртыш» — «Кулагер» 3:1 (0:2, 3:0, 7:2, 4:1).

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