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11:42 (мск), источник: ТАСС

Разработка программы подготовки хоккеистов «Красная машина» завершится в мае-июне

На сегодняшний день ФХР уже разработала стандарты подготовки для трех возрастов.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» для детского и юношеского хоккея станет ключевой частью нового Федерального стандарта спортивной подготовки по хоккею второго поколения, заключительный этап разработки программы будет завершен в мае-июне 2019 года. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Масштабная презентация программы состоялась в образовательном центре «Сириус» в Сочи в августе 2018 года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран — Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Окончательная программа будет состоять из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет. Концепция подготовки спортивного резерва была утверждена решением правительства и опубликована 22 октября 2018 года.

На сегодняшний день ФХР уже разработала стандарты подготовки для трех возрастов (6, 8 и 10 лет). Сейчас они проходят апробацию в спортивных школах в разных регионах страны.

«Практическая реализация программы “Красная Машина” обеспечивает системный подход к решению проблем подготовки спортивного резерва для национальных сборных команд России по хоккею. В настоящий момент работа над программой продолжается, уже подготовлены разделы по обучению детей шести, восьми и десяти лет, основные процессы разработки планируем завершить в мае-июне текущего года, а сейчас для нас наступает самый ответственный этап — внедрение программы. Это целый комплекс мероприятий по качественному, всестороннему сопровождению и методическому обеспечению процесса», — отметил Ротенберг.

Одним из важнейших преимуществ программы, по словам вице-президента ФХР, станет доступность для детей по всей России единых стандартов подготовки хоккеистов, учитывающих возрастные и физиологические особенности детского организма, что в перспективе обеспечит «кардинальное обновление и преобразование системы подготовки российских хоккеистов» и позволит им достигать «высоких спортивных результатов».

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