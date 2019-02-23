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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Торпедо» из Усть-Каменогорска проиграло китайской команде и упустило шанс сыграть в плей-офф ВХЛ

«Торпедо» из Усть-Каменогорска проиграло китайской команде «Цен Тоу» и упустило шанс сыграть в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Перед этим матчем «Торпедо» с 60-ю очками располагалось на 16-й строчке турнирной таблицы, которая позволяла команде сыграет в плей-офф. А «Цен Тоу» с 59-ю баллами занимал 17-е место.

Очная встреча прошла в Китае и завершилась поражением «Торпедо» со счетом 4:5 в серии буллитов. Таким образом, казахстанская команда упала на 17-е место, а «Цен Тоу» взобрался на 16-е и гарантировал себе место в плей-офф ВХЛ. Причем обе команды набрали равное количество очков — по 61-му, но китайская команда имеет лучшие дополнительные показатели.

От Казахстана в плей-офф ВХЛ сыграет только карагандинская «Сарыарка», которая сегодня, 23 февраля, обыграла другую китайскую команду КРС-ОЭРДЖИ со счетом 4:2.

На данный момент «Сарыарка» располагается на девятой строчке в ВХЛ, но ее может обойти «Химик» из Воскресенска. Карагандинская команду уже завершила регулярный чемпионат и набрала 72 очка, а у «Химика», у которого 71 балл, осталась еще одна игра.

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