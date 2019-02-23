«Торпедо» из Усть-Каменогорска проиграло китайской команде и упустило шанс сыграть в плей-офф ВХЛ
«Торпедо» из
«Торпедо» из
Перед этим матчем «Торпедо» с 60-ю очками располагалось на 16-й строчке турнирной таблицы, которая позволяла команде сыграет в
Очная встреча прошла в Китае и завершилась поражением «Торпедо» со счетом 4:5 в серии буллитов. Таким образом, казахстанская команда упала на 17-е место, а «Цен Тоу» взобрался на 16-е и гарантировал себе место в
От Казахстана в
На данный момент «Сарыарка» располагается на девятой строчке в ВХЛ, но ее может обойти «Химик» из Воскресенска. Карагандинская команду уже завершила регулярный чемпионат и набрала 72 очка, а у «Химика», у которого 71 балл, осталась еще одна игра.