«Торпедо» из Усть-Каменогорска проиграло китайской команде и упустило шанс сыграть в плей-офф ВХЛ

Перед этим матчем «Торпедо» с 60-ю очками располагалось на 16-й строчке турнирной таблицы, которая позволяла команде сыграет в плей-офф. А «Цен Тоу» с 59-ю баллами занимал 17-е место.

Очная встреча прошла в Китае и завершилась поражением «Торпедо» со счетом 4:5 в серии буллитов. Таким образом, казахстанская команда упала на 17-е место, а «Цен Тоу» взобрался на 16-е и гарантировал себе место в плей-офф ВХЛ. Причем обе команды набрали равное количество очков — по 61-му, но китайская команда имеет лучшие дополнительные показатели.

От Казахстана в плей-офф ВХЛ сыграет только карагандинская «Сарыарка», которая сегодня, 23 февраля, обыграла другую китайскую команду КРС-ОЭРДЖИ со счетом 4:2.