Назарбаев предложил кандидатуру президента Казахстанской федерации хоккея Мамина на пост премьер-министра
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Аскара Мамина на пост
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Аскара Мамина на пост
«Глава государства внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра», — говорится в сообщении Акорды в Twitter.
Аскар Мамин — президент Казахстанской федерации хоккея. Он родился 23 октября 1965 года. Окончил Целиноградский
Напомним, Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку.
«На ближайшем съезде партии “Нұр Отан” (27 февраля. — Прим.) я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда», — говорится в заявлении Главы государства.