Назарбаев предложил кандидатуру президента Казахстанской федерации хоккея Мамина на пост премьер-министра

Источник: Reuters

«Глава государства внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра», — говорится в сообщении Акорды в Twitter.

Аскар Мамин — президент Казахстанской федерации хоккея. Он родился 23 октября 1965 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Возглавлял АО «Қазақстан Темір Жолы», занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций. В должности первого вице-премьера работал с сентября 2016 года.

Напомним, Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку.