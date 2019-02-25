Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота УайлдОТ2
Сент-Луис Блюз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз1
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
26.02
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
8Медведева одержала победу на Кубке России
13:20 (мск), источник: Vesti.kz

Назарбаев предложил кандидатуру президента Казахстанской федерации хоккея Мамина на пост премьер-министра

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра, сообщает Tengrinews.kz.

Наверх
Источник: Reuters

«Глава государства внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра», — говорится в сообщении Акорды в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аскар Мамин — президент Казахстанской федерации хоккея. Он родился 23 октября 1965 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Возглавлял АО «Қазақстан Темір Жолы», занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций. В должности первого вице-премьера работал с сентября 2016 года.

Напомним, Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку.

«На ближайшем съезде партии “Нұр Отан” (27 февраля. — Прим.) я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда», — говорится в заявлении Главы государства.

Матч с "Сити" должен стать последним для Кепы в футболке "Челси". Это позор - экс-игрок команды
«Барселона» рискует остаться без Суареса в «эль класико»
Следуя за мечтой. Как фигуристы приходят к Тутберидзе (фото)
Никитину и Третьякова не пустили на ОИ, а они выиграли КМ
Вопреки всему. Год со дня победы российских хоккеистов на ОИ
Два очка Радулова и 44 сейва Худобина помогли победить «Далласу»
На Востоке будет самый непредсказуемый плей-офф Кубка Гагарина
Чемпионка ОИ по санному спорту завершила карьеру в Сочи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь