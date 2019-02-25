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13:24 (мск), источник: Prosports.kz

Президент КФХ стал новым премьер-министром Казахстана

Мажилис одобрил предложение Назарбаева.

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Источник: Prosports.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра. Кандидатуру депутаты поддержали единогласно, сообщает Prosports.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Глава государства, согласно пункту 4 статьи 44 Основного закона, «после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики; с согласия Мажилиса Парламента назначает на должность Премьер-Министра Республики; освобождает от должности Премьер-Министра Республики».

Что касается назначения министров, то, согласно статье 3 Конституционного закона «О Правительстве РК»: «Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Премьер-Министром в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра».

Напомним, Нурсултан Назарбаев сделал заявление, в котором высказал мнение о необходимости ухода в отставку правительства РК 21 февраля. В этот же день глава государства принял отставку правительства РК. Указом президента исполнение обязанностей премьер-Министра Республики Казахстан было временно возложено на Мамина Аскара Узакпаевича.

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