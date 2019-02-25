Президент КФХ стал новым премьер-министром Казахстана

Источник: Prosports.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра. Кандидатуру депутаты поддержали единогласно, сообщает Prosports.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Глава государства, согласно пункту 4 статьи 44 Основного закона, «после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики; с согласия Мажилиса Парламента назначает на должность Премьер-Министра Республики; освобождает от должности Премьер-Министра Республики».

Что касается назначения министров, то, согласно статье 3 Конституционного закона «О Правительстве РК»: «Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Премьер-Министром в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра».