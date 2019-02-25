Президент КФХ стал новым премьер-министром Казахстана
Мажилис одобрил предложение Назарбаева.
Мажилис одобрил предложение Назарбаева.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность
Глава государства, согласно пункту 4 статьи 44 Основного закона, «после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия кандидатуру
Что касается назначения министров, то, согласно статье 3 Конституционного закона «О Правительстве РК»: «Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту
Напомним, Нурсултан Назарбаев сделал заявление, в котором высказал мнение о необходимости ухода в отставку правительства РК 21 февраля. В этот же день глава государства принял отставку правительства РК. Указом президента исполнение обязанностей