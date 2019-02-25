Игрок клуба МХЛ «Спартак» Шалагин обновил рекорд лиги по заброшенным шайбам в одном сезоне

В составе победителей шайбы забросили Артем Пивовар (28-я минута), Шалагин (30, 31, 39), Олег Корчагин (32), Руслан Новзуров (48) и Руди Шабловский (49).

Ранее в воскресном матче с «Чайкой» (6:1) Шалагин установил новый снайперский рекорд регулярного сезона МХЛ, сделав дубль и достигнув отметки в 43 шайбы. Чтобы забросить 43 шайбы Шалагину потребовалось провести 39 матчей, после второй игры с «Чайкой» на счету форварда «Спартака» стало 46 заброшенных шайб в 40 матчах. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Федору Малыхину, который в сезоне-2009/10 за «Авто» из Екатеринбурга забросил 42 шайбы в 54 встречах МХЛ.

Шалагин начал нынешний сезон во взрослой команде «Спартака» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведя четыре матча и не сумев отметиться результативными действиями. Затем «Спартак» вернул Шалагина в клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Химик» из Воскресенска, за который нападающий провел восемь игр, забросив две шайбы, после чего он отправился в команду МХЛ «Спартак».

Хоккеист «Спартака» занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата МХЛ — 71 очко (46 шайб + 25 голевых передач), лидирует Антон Васильев из санкт-петербургского «Динамо» — 92 очка (39+53).