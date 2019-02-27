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10:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Будем разбираться». Аким ВКО Даниал Ахметов ответил на жалобу хоккеистов «Алтай-Торпедо» на президента клуба

Все обязательства перед игроками и тренерским штабом усть-каменогорского хоккейного клуба «Алтай-Торпедо» будут выполнены. Об этом в интервью корреспонденту Vesti.kz сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

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Ранее хоккеисты просили главу региона разобраться с нарушением трудового законодательства со стороны президента «Торпедо» Николая Проскурина, который решил уволить всех сотрудников фарм-клуба за невыполнение задачи — победы в чемпионате Казахстана.

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В первом раунде плей-офф ЧРК «Алтай-Торпедо», который входит в систему «Торпедо», с общим счетом 1:3 в серии проиграл «Номаду» — фарм-клубу «Барыса» из КХЛ.

«Мы будем разбираться. Я еще не видел письма, но примерно понимаю содержание. Никаких проблем с финансированием нет. Наш клуб имеет высокий уровень финансирования в ВХЛ. Мы платим больше всех. Контракты игроков, казахстанских и российских, будут выполнены. Это незыблемое правило, которое мы обязательно выполним. Существует другой вопрос. Где национальный хоккей? Почему в нашем чемпионате выступает 95 процентов хоккеистов из России? Где наши воспитанники? По этой причине по приезде у нас будет серьезный разговор. Мы должны развивать свой хоккей и сделать все, чтобы наши дети могли участвовать на чемпионатах мира, Азии и Европы. Будут рассмотрены вопросы, чтобы большую часть финансирования выделить на развитие хоккея. К сожалению, команда не выполнила поставленных задач. Даже не стала чемпионом Казахстана, на что были хорошие надежды. Мы хотели, чтобы “Алтай-Торпедо” участвовал в европейской лиге. Это также не было выполнено, хотя бюджет команды был увеличен в три раза. Очень много вопросов, будем разбираться», — отметил Ахметов.

Добавим, что и главная команда «Торпедо» неудачно провела сезон, не сумев выйти в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), в которой играют клубы из России, Казахстана и Китая.

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