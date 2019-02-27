«Будем разбираться». Аким ВКО Даниал Ахметов ответил на жалобу хоккеистов «Алтай-Торпедо» на президента клуба

«Мы будем разбираться. Я еще не видел письма, но примерно понимаю содержание. Никаких проблем с финансированием нет. Наш клуб имеет высокий уровень финансирования в ВХЛ. Мы платим больше всех. Контракты игроков, казахстанских и российских, будут выполнены. Это незыблемое правило, которое мы обязательно выполним. Существует другой вопрос. Где национальный хоккей? Почему в нашем чемпионате выступает 95 процентов хоккеистов из России? Где наши воспитанники? По этой причине по приезде у нас будет серьезный разговор. Мы должны развивать свой хоккей и сделать все, чтобы наши дети могли участвовать на чемпионатах мира, Азии и Европы. Будут рассмотрены вопросы, чтобы большую часть финансирования выделить на развитие хоккея. К сожалению, команда не выполнила поставленных задач. Даже не стала чемпионом Казахстана, на что были хорошие надежды. Мы хотели, чтобы “Алтай-Торпедо” участвовал в европейской лиге. Это также не было выполнено, хотя бюджет команды был увеличен в три раза. Очень много вопросов, будем разбираться», — отметил Ахметов.