«Будем разбираться». Аким ВКО Даниал Ахметов ответил на жалобу хоккеистов «Алтай-Торпедо» на президента клуба
Все обязательства перед игроками и тренерским штабом
Все обязательства перед игроками и тренерским штабом
Ранее хоккеисты просили главу региона разобраться с нарушением трудового законодательства со стороны президента «Торпедо» Николая Проскурина, который решил уволить всех сотрудников
В первом раунде
«Мы будем разбираться. Я еще не видел письма, но примерно понимаю содержание. Никаких проблем с финансированием нет. Наш клуб имеет высокий уровень финансирования в ВХЛ. Мы платим больше всех. Контракты игроков, казахстанских и российских, будут выполнены. Это незыблемое правило, которое мы обязательно выполним. Существует другой вопрос. Где национальный хоккей? Почему в нашем чемпионате выступает 95 процентов хоккеистов из России? Где наши воспитанники? По этой причине по приезде у нас будет серьезный разговор. Мы должны развивать свой хоккей и сделать все, чтобы наши дети могли участвовать на чемпионатах мира, Азии и Европы. Будут рассмотрены вопросы, чтобы большую часть финансирования выделить на развитие хоккея. К сожалению, команда не выполнила поставленных задач. Даже не стала чемпионом Казахстана, на что были хорошие надежды. Мы хотели, чтобы “Алтай-Торпедо” участвовал в европейской лиге. Это также не было выполнено, хотя бюджет команды был увеличен в три раза. Очень много вопросов, будем разбираться», — отметил Ахметов.
Добавим, что и главная команда «Торпедо» неудачно провела сезон, не сумев выйти в