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22:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» выиграла первый матч в плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» обыграла «Югру» в первом матче 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Ханты-Мансийске завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба.

У «Сарыарки» на восьмой минуте забил Леонид Метальников, на 44-й преимущество в лишнего игрока реализовал Артур Сарваров, а на 60-й отличился Виталий Кропачев. У «Югры» авторами шайб стали Владислав Воропаев (31-я минута) и Антон Берлев (55, в большинстве).

Таким образом, «Сарыарка» повела со счетом 1:0 в серии до четырех побед. Вторую игру команды проведут 1 марта в Ханты-Мансийске — начало запланировано на 20:00 по времени Астаны. Затем серия переедет в Караганду.

В регулярном чемпионате «Югра» заняла седьмое место, а «Сарыарка» стала десятой из 29 команд. Не смогли выйти в плей-офф хоккеисты «Торпедо» из Усть-Каменогорска, финишировавшие 18-ми.

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