«Сарыарка» выиграла первый матч в плей-офф ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» обыграла «Югру» в первом матче 1/8 финала
Карагандинская «Сарыарка» обыграла «Югру» в первом матче 1/8 финала
Игра в
У «Сарыарки» на восьмой минуте забил Леонид Метальников, на 44-й преимущество в лишнего игрока реализовал Артур Сарваров, а на 60-й отличился Виталий Кропачев. У «Югры» авторами шайб стали Владислав Воропаев (31-я минута) и Антон Берлев (55, в большинстве).
Таким образом, «Сарыарка» повела со счетом 1:0 в серии до четырех побед. Вторую игру команды проведут 1 марта в
В регулярном чемпионате «Югра» заняла седьмое место, а «Сарыарка» стала десятой из 29 команд. Не смогли выйти в