«Сарыарка» выиграла первый матч в плей-офф ВХЛ

Игра в Ханты-Мансийске завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба.

У «Сарыарки» на восьмой минуте забил Леонид Метальников, на 44-й преимущество в лишнего игрока реализовал Артур Сарваров, а на 60-й отличился Виталий Кропачев. У «Югры» авторами шайб стали Владислав Воропаев (31-я минута) и Антон Берлев (55, в большинстве).

Таким образом, «Сарыарка» повела со счетом 1:0 в серии до четырех побед. Вторую игру команды проведут 1 марта в Ханты-Мансийске — начало запланировано на 20:00 по времени Астаны. Затем серия переедет в Караганду.