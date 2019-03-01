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13:34 (мск), источник: ТАСС

Американская хоккеистка Уолсманн восхищена спортивными объектами Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Капитан сборной США по хоккею Мэдди Уолсманн призналась, что удивлена и восхищена спортивными объектами Универсиады в Красноярске. Об этом Уолсманн заявила на пресс-конференции перед стартом Универсиады.

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Источник: РИА "Новости"

«Для меня это великая честь и огромный опыт — побывать здесь, в Красноярске. Мы прилетели вчера и сразу ощутили на себе внимание и заботу. Я занимаюсь хоккеем с 16 лет и, скажу честно, никогда не видела таких объектов, — рассказала Уолсманн. — Деревня потрясающая, здесь я впервые увидела своими глазами, как общаются между собой студенты — спортсмены всех сборных, мы действительно можем общаться. Для меня действительно честь находиться здесь, и все эти воспоминания навсегда останутся со мной».

Официальная церемония открытия Универсиады в Красноярске пройдет 2 марта, соревнования продлятся до 12 марта.

В Красноярске идут последние приготовления к старту Универсиады
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10:28 (мск)© Ньюстюб
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