Американская хоккеистка Уолсманн восхищена спортивными объектами Универсиады в Красноярске

«Для меня это великая честь и огромный опыт — побывать здесь, в Красноярске. Мы прилетели вчера и сразу ощутили на себе внимание и заботу. Я занимаюсь хоккеем с 16 лет и, скажу честно, никогда не видела таких объектов, — рассказала Уолсманн. — Деревня потрясающая, здесь я впервые увидела своими глазами, как общаются между собой студенты — спортсмены всех сборных, мы действительно можем общаться. Для меня действительно честь находиться здесь, и все эти воспоминания навсегда останутся со мной».