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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию и одержала вторую победу над Универсиаде

Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию во втором матче на Универсиаде-2019 в российском Красноярске, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: icehockey.kz

Игра группы B завершилась со счетом 5:0.

Первый период команды провели всухую, а в двух оставшихся забивали только казахстанцы. На 22-й минуте отличился Артур Шетле, на 32-й большинство реализовал Валерий Гурин, на 35-й в меньшинстве блеснул Владислав Никулин, на 55-й свою фамилию на табло зажег Никита Клещенко, а на 60-й окончательный счет установил Валерий Гурин.

Эта победа стала для сборной Казахстана второй на турнире — стартовала команда Юрия Михайлиса с разгромной победы над Латвией со счетом 10:1. После двух туров казахстанцы с шестью очками идут вторыми, уступая Канаде по дополнительным показателям.

В следующем матче 6 марта сборная Казахстана встретится с Великобританией. Игра начнется в 18630 по времени Астаны.

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