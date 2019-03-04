Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию и одержала вторую победу над Универсиаде
Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию во втором матче на Универсиаде-2019 в российском Красноярске, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию во втором матче на Универсиаде-2019 в российском Красноярске, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра группы B завершилась со счетом 5:0.
Первый период команды провели всухую, а в двух оставшихся забивали только казахстанцы. На 22-й минуте отличился Артур Шетле, на 32-й большинство реализовал Валерий Гурин, на 35-й в меньшинстве блеснул Владислав Никулин, на 55-й свою фамилию на табло зажег Никита Клещенко, а на 60-й окончательный счет установил Валерий Гурин.
Эта победа стала для сборной Казахстана второй на турнире — стартовала команда Юрия Михайлиса с разгромной победы над Латвией со счетом 10:1. После двух туров казахстанцы с шестью очками идут вторыми, уступая Канаде по дополнительным показателям.
В следующем матче 6 марта сборная Казахстана встретится с Великобританией. Игра начнется в 18630 по времени Астаны.