«Сарыарка» выиграла третий матч подряд и досрочно вышла в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

У «Сарыарки» в большинстве на шестой минуте отличился Павел Махановский, на десятой — Артур Сарваров, а на 47-й — Кирилл Тамбиев. В равных составах на девятой отличился Артур Зиазов. При этом во всех четырех голах «Сарыарки» поучаствовал Тамбиев — кроме шайбы, в активе латвийца три ассиста.