«Сарыарка» выиграла третий матч подряд и досрочно вышла в четвертьфинал плей-офф ВХЛ
Казахстанская «Сарыарка» в третий раз победила «Югру» и вышла в четвертьфинал
Казахстанская «Сарыарка» в третий раз победила «Югру» и вышла в четвертьфинал
Игра проходила сегодня, 4 марта, в Караганде и завершилась со счетом 4:2.
У «Сарыарки» в большинстве на шестой минуте отличился Павел Махановский, на десятой — Артур Сарваров, а на 47-й — Кирилл Тамбиев. В равных составах на девятой отличился Артур Зиазов. При этом во всех четырех голах «Сарыарки» поучаствовал Тамбиев — кроме шайбы, в активе латвийца три ассиста.
Ранее «Сарыарка» дважды обыграла «Югру» в гостях — 2:1 в овертайме и 3:2. Таким образом, карагандинцы досрочно выиграли серию из трех побед.