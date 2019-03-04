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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» выиграла третий матч подряд и досрочно вышла в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

Казахстанская «Сарыарка» в третий раз победила «Югру» и вышла в четвертьфинал плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 4 марта, в Караганде и завершилась со счетом 4:2.

У «Сарыарки» в большинстве на шестой минуте отличился Павел Махановский, на десятой — Артур Сарваров, а на 47-й — Кирилл Тамбиев. В равных составах на девятой отличился Артур Зиазов. При этом во всех четырех голах «Сарыарки» поучаствовал Тамбиев — кроме шайбы, в активе латвийца три ассиста.

Ранее «Сарыарка» дважды обыграла «Югру» в гостях — 2:1 в овертайме и 3:2. Таким образом, карагандинцы досрочно выиграли серию из трех побед.

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