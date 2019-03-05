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10:38 (мск), источник: Р-Спорт

ФХР проводит разбирательство массовой драки в матче ВХЛ «Рязань» — «Рубин»

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) проводит разбирательство массовой драки с участием игроков «Рязани» и тюменского «Рубина», произошедшей в третьем матче матче команд в серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ, сообщил главный арбитр ВХЛ Михаил Карпушин.

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Встреча состоялась в понедельник в Рязани и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Рубина», который по ее окончании вышел в четвертьфинал плей-офф. В конце игры хоккеисты обеих команд устроили на льду массовую драку.

«Мы считаем, что данные действия хоккеистов недопустимыми. В настоящее время идет разбирательство по эпизодам этой игры. На 6 марта назначено заседание спортивно-дисциплинарного комитета ФХР, куда будут приглашены представители обеих команд. На нем будут приняты меры в соответствии с регламентом ВХЛ в отношении провинившихся хоккеистов», — сказал Карпушин, чьи слова приводит официальный сайт ВХЛ.

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