ФХР проводит разбирательство массовой драки в матче ВХЛ «Рязань» — «Рубин»

Встреча состоялась в понедельник в Рязани и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Рубина», который по ее окончании вышел в четвертьфинал плей-офф. В конце игры хоккеисты обеих команд устроили на льду массовую драку.

«Мы считаем, что данные действия хоккеистов недопустимыми. В настоящее время идет разбирательство по эпизодам этой игры. На 6 марта назначено заседание спортивно-дисциплинарного комитета ФХР, куда будут приглашены представители обеих команд. На нем будут приняты меры в соответствии с регламентом ВХЛ в отношении провинившихся хоккеистов», — сказал Карпушин, чьи слова приводит официальный сайт ВХЛ.