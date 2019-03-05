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13:10 (мск), источник: ТАСС

«Югра» не планирует увольнять тренерский штаб команды после вылета клуба из плей-офф ВХЛ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Руководство ханты-мансийского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Югра» не планирует в ближайшее время увольнять тренерский штаб. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Василий Филипенко.

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В понедельник «Югра» на выезде со счетом 2:4 проиграла в третьем матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ «Сарыарке» (Казахстан, Караганда) и уступила в серии до трех побед — 0−3. Как пояснил ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, власти намерены детально разобраться в ситуации. По его словам, увольнять главного тренера Алексея Ждахина они не намерены, поскольку возлагать ответственность за результат только на него неверно.

«Нет. Ничего не планируется», — ответил Филипенко на вопрос, планируется ли отправить в отставку тренерский штаб «Югры».

Пресс-атташе «Югры» Юлия Ниязова уточнила ТАСС, что сам тренерский штаб в настоящее время не планирует подавать в отставку. «Пока для этого поводов нет», — сказала она, довив, что команда вернулась из Караганды в Ханты-Мансийск во вторник утром.

В регулярном чемпионате ВХЛ «Югра» заняла седьмое место, набрав 75 очков в 28 матчах.

«Югра» решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги в марте 2018 года была исключена из лиги на основании результатов спортивно-экономического рейтинга сезона-2017/2018 и переведена в ВХЛ.

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