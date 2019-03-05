«Югра» не планирует увольнять тренерский штаб команды после вылета клуба из плей-офф ВХЛ

В понедельник «Югра» на выезде со счетом 2:4 проиграла в третьем матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ «Сарыарке» (Казахстан, Караганда) и уступила в серии до трех побед — 0−3. Как пояснил ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, власти намерены детально разобраться в ситуации. По его словам, увольнять главного тренера Алексея Ждахина они не намерены, поскольку возлагать ответственность за результат только на него неверно.

«Нет. Ничего не планируется», — ответил Филипенко на вопрос, планируется ли отправить в отставку тренерский штаб «Югры».

Пресс-атташе «Югры» Юлия Ниязова уточнила ТАСС, что сам тренерский штаб в настоящее время не планирует подавать в отставку. «Пока для этого поводов нет», — сказала она, довив, что команда вернулась из Караганды в Ханты-Мансийск во вторник утром.

В регулярном чемпионате ВХЛ «Югра» заняла седьмое место, набрав 75 очков в 28 матчах.