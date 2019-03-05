«Мы никого не убивали! Ребята играют за родину». Интервью тренера команды ВХЛ, устроившей побоище
Тренер клуба Павел Десятков рассказал, зачем «Рязань» устроила побоище в матче с «Рубином».
Тренер клуба Павел Десятков рассказал, зачем «Рязань» устроила побоище в матче с «Рубином».
Пока в КХЛ со всей силы разгорался скандал вокруг судейства в четвертом матче серии СКА — «Спартак», в ВХЛ завершилось противостояние «Рубина» и «Рязани». Сенсации не произошло: 4-я команда обыграла 13-ю. Однако в каждом из трех матчей (2:3 ОТ, 0:1, 0:2) хоккеисты из Рязани давали бой фавориту. А за несколько секунд до окончания сезона устроили бой в прямом смысле этого слова — кулачный.
На вбрасывании в центральном круге сразу после второй пропущенной шайбы пятерка игроков «Рязани» синхронно, словно отряд спецназа, сбросила перчатки и накинулись на пятерку «Рубина». Бум! Среди тех, кто оказался зачинщиком драки, был Давид Мнацян — брат защитника «Сибири» Самвела Мнацяна, который продолжает лечиться от онкологического заболевания.
Арбитрам пришлось потратить
На следующий день после перформанса, который
— Что стало катализатором драки в концовке матча с «Рубином»?
— Мы играем в концовке «6×5». Игроки «Рубина» выбрасывают шайбу на проброс, она рикошетом не от игроков обеих команд попадает на клюшку соперника. В итоге нам забивают в пустые ворота.
— Хотя судя по игре на молодежном чемпионате мира, сложилось впечатление, что Петр Кочетков спокойный парень.
— Представляете, какая должна быть обстановка, если даже Петя сорвался.
— Вы сами как расцениваете две массовые драки в концовке?
— Я не хочу оправдываться. Это даже дракой назвать нельзя. То, что было в концовке — это шоу, часть игры. Мы никому не нанесли травм, крови тоже не было.
— Все это напомнило массовые драки с участием канадских тафгаев «Витязя».
— Поймите, это не прямая агрессия, нацеленная на решение
— Такая вероятность есть?
— Да мы держимся здесь, как можем! У нас бюджет самый маленький в лиге. Нам не верят, но я вам открыто говорю, что это так. Команды и выше и ниже нас обладают куда более серьезными возможностями. Я считаю, что несмотря ни на что мы сделали большое дело. Все только за счет работы всего коллектива. В ростере нашей команды всего 23 игрока, плюс еще трое, командированных из «Сочи». Порой нам приходится очень трудно, не хватало скамейки, но я никогда не жаловался.
— Бюджет «Рубина» значительно больше?
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— Если не секрет, какая средняя зарплата у игроков «Рязани»?
— Да 100 тысяч даже нет. Если вывести среднее по команде, то получится около 70 тысяч.
— Вам за сезон в целом и произошедшее в последнем матче не стыдно?
— Мне стыдиться нечего! Я борюсь как я могу. Я не конфликтный человек, как пытаются меня представить. Давайте посмотрим на Милоша Ржигу. Он разве конфликтный? Эмоциональный! Или возьмем Раймо Сумманена — то же самое. Почему вы хотите лишить меня сильных сторон? Меня
— Как думаете, чем закончится эта история?
— Разговоры о том, чтобы наказать игроков, тренера и клуб идут. Но я хочу спросить: за что? Никаких травм игроки «Рубина» не получили. После матча мы с тренерами соперника
«Мы считаем данные действия хоккеистов недопустимыми. В настоящее время идёт разбирательство по эпизодам этой игры — на 6-е марта назначено заседание
Тем временем в клубе, который накануне завершил сезон, началась проверка, инициированная Министерством спорта Рязанской области. По информации Sport24, на время проверки директор ХК «Рязань» Андрей Кладов временно отстранен от занимаемой должности.