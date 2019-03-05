«Мы никого не убивали! Ребята играют за родину». Интервью тренера команды ВХЛ, устроившей побоище

Источник: Sport24

Пока в КХЛ со всей силы разгорался скандал вокруг судейства в четвертом матче серии СКА — «Спартак», в ВХЛ завершилось противостояние «Рубина» и «Рязани». Сенсации не произошло: 4-я команда обыграла 13-ю. Однако в каждом из трех матчей (2:3 ОТ, 0:1, 0:2) хоккеисты из Рязани давали бой фавориту. А за несколько секунд до окончания сезона устроили бой в прямом смысле этого слова — кулачный.

На вбрасывании в центральном круге сразу после второй пропущенной шайбы пятерка игроков «Рязани» синхронно, словно отряд спецназа, сбросила перчатки и накинулись на пятерку «Рубина». Бум! Среди тех, кто оказался зачинщиком драки, был Давид Мнацян — брат защитника «Сибири» Самвела Мнацяна, который продолжает лечиться от онкологического заболевания.

Арбитрам пришлось потратить какое-то время на раздачу штрафов, но как только игра возобновилась, хоккеисты «Рязани» устроили вторую часть самого грандиозного побоища в этом сезоне Высшей лиги. Антракт между действиями составил всего пять секунд. В итоге «Рубин» получил 26 минут штрафа, а хозяева, громко хлопнувшие дверью, 170 минут! На двоих это больше трех часов.

На следующий день после перформанса, который чем-то напомнил массовые драки с участием «Витязя», мы дозвонились главному тренеру рязанцев Павлу Десяткову и выяснили, с чем связаны действия его игроков на последних секундах матча с «Рубином».

«Мы никому не нанесли травм, даже крови не было. Это шоу!»

— Что стало катализатором драки в концовке матча с «Рубином»?

— Мы играем в концовке «6×5». Игроки «Рубина» выбрасывают шайбу на проброс, она рикошетом не от игроков обеих команд попадает на клюшку соперника. В итоге нам забивают в пустые ворота. Из-за этого все и началось, наш молодой вратарь закипел…

— Хотя судя по игре на молодежном чемпионате мира, сложилось впечатление, что Петр Кочетков спокойный парень.

— Представляете, какая должна быть обстановка, если даже Петя сорвался. Так-то он парень спокойный, хороший, перспективный. Мы ему доверились в этой серии, сделали на него ставку.

— Вы сами как расцениваете две массовые драки в концовке?

— Я не хочу оправдываться. Это даже дракой назвать нельзя. То, что было в концовке — это шоу, часть игры. Мы никому не нанесли травм, крови тоже не было.

— Все это напомнило массовые драки с участием канадских тафгаев «Витязя».

— Поймите, это не прямая агрессия, нацеленная на решение каких-то вопросов. Часть шоу, не более того. Мы играем для болельщиков. Сейчас и прессе есть о чем поговорить. Может быть, обратят на нас внимание. Вот закроют сейчас хоккей в Рязани. Кому от этого станет лучше?

«В “Рязани” средняя зарплата — 70 тысяч рублей. Ребята играют за родину, за флаг»

— Такая вероятность есть?

— Да мы держимся здесь, как можем! У нас бюджет самый маленький в лиге. Нам не верят, но я вам открыто говорю, что это так. Команды и выше и ниже нас обладают куда более серьезными возможностями. Я считаю, что несмотря ни на что мы сделали большое дело. Все только за счет работы всего коллектива. В ростере нашей команды всего 23 игрока, плюс еще трое, командированных из «Сочи». Порой нам приходится очень трудно, не хватало скамейки, но я никогда не жаловался.

— Бюджет «Рубина» значительно больше?

— Пять-шесть игроков «Рубина» — это 2/3 фонда оплаты нашей команды. А чем нам брать? Только эмоциями, желанием и самоотверженностью. Приходится поднимать ребят лозунгами, потому что премиальных у нас нет.

— Если не секрет, какая средняя зарплата у игроков «Рязани»?

— Да 100 тысяч даже нет. Если вывести среднее по команде, то получится около 70 тысяч.

— Вам за сезон в целом и произошедшее в последнем матче не стыдно?

— Мне стыдиться нечего! Я борюсь как я могу. Я не конфликтный человек, как пытаются меня представить. Давайте посмотрим на Милоша Ржигу. Он разве конфликтный? Эмоциональный! Или возьмем Раймо Сумманена — то же самое. Почему вы хотите лишить меня сильных сторон? Меня почему-то воспринимают как раздражителя. Если я останусь без эмоций, то и я не смогу передавать энергетику игрокам. А у меня нет других ресурсов. Нет премиальных. Поэтому приходится поднимать ребят за родину, за флаг.

— Как думаете, чем закончится эта история?

— Разговоры о том, чтобы наказать игроков, тренера и клуб идут. Но я хочу спросить: за что? Никаких травм игроки «Рубина» не получили. После матча мы с тренерами соперника по-товарищески общались, игроки друг другу пожали руки, никто никому претензий не высказывал. Никаких вопросов не возникало. Мы никого не убивали!

Позиция ВХЛ

«Мы считаем данные действия хоккеистов недопустимыми. В настоящее время идёт разбирательство по эпизодам этой игры — на 6-е марта назначено заседание спортивно-дисциплинарного комитета ФХР, куда будут приглашены представители обеих команд, на котором и будут, в соответствии с регламентом ВХЛ, приняты меры в отношении провинившихся хоккеистов», — говорится в заявлении главного арбитра лиги Михаила Карпушина.

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