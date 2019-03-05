Российские хоккеисты выиграли у команды США в третьем матче Универсиады

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе сборной России шайбы забросили Данила Квартальнов (19-я минута), Игорь Руденков (28), Егор Морозов (41). У американцев отличились Доменик Мур (37) и Трейс Джейблин (40).

После трех игр россияне с 8 очками в активе занимают первое место в группе А. Вторыми идут словаки (7), третьими — чехи (6), четвертыми — американцы (3).

В следующем матче сборная России 7 марта сыграет с командой Венгрии. Представители США в этот же день проведут матч со словаками. В других матчах игрового дня сборная Словакии обыграла команду Японии (8:3), чехи одержали победу над венграми (7:0).

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В мужском хоккейном турнире на Универсиаде 12 команд поделены на две группы. В группе A выступают сборные России, Чехии, Венгрии, Японии, США и Словакии, в группе B играют команды Латвии, Швейцарии, Канады, Великобритании, Казахстана и Швеции. По итогам группового турнира по четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.