Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг0
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
6.03
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
6.03
Нью-Джерси Дэвилз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
6.03
Нью-Йорк Айлендерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
6.03
Питтсбург Пингвинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
6.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
6.03
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.03
Даллас Старз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.03
Колорадо Эвеланш
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
6.03
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Торонто Мэйпл Ливз6
Все события
Фоторепортажи
15Целующий штанги. Артему Реброву — 35!
36«Спартак» — «Краснодар»: ничья в пользу «Зенита»
17:58 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты выиграли у команды США в третьем матче Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла команду США со счетом 3:2 в третьем матче группового этапа Универсиады, которая проходит в Красноярске.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе сборной России шайбы забросили Данила Квартальнов (19-я минута), Игорь Руденков (28), Егор Морозов (41). У американцев отличились Доменик Мур (37) и Трейс Джейблин (40).

После трех игр россияне с 8 очками в активе занимают первое место в группе А. Вторыми идут словаки (7), третьими — чехи (6), четвертыми — американцы (3).

В следующем матче сборная России 7 марта сыграет с командой Венгрии. Представители США в этот же день проведут матч со словаками. В других матчах игрового дня сборная Словакии обыграла команду Японии (8:3), чехи одержали победу над венграми (7:0).

Смотрите также: Главные звезды сборной России на Универсиаде

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В мужском хоккейном турнире на Универсиаде 12 команд поделены на две группы. В группе A выступают сборные России, Чехии, Венгрии, Японии, США и Словакии, в группе B играют команды Латвии, Швейцарии, Канады, Великобритании, Казахстана и Швеции. По итогам группового турнира по четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
«Пошел ты». Судьи все-таки добили «Спартак»
Представители «Ювентуса» провели две встречи с агентом Гвардиолы
Анфиса Резцова: С медалями на ЧМ по биатлону будет туго
Определены лучшие голы и сейвы 18-го тура РПЛ (видео)
Российский боец ММА проведет следующий поединок в UFC в Канаде
Китайский воспитанник ЦСКА уехал играть в Испанию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь