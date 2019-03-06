Красноярский болельщик вернул канадскому хоккеисту клюшку, отнятую у него после матча Универсиады

«Один из игроков канадской сборной потянулся к болельщику “отбить” приветствие рукой, в которой была клюшка, что болельщик истолковал, как знак дарения снаряда. Уже через несколько минут администрация ледового дворца “Кристалл арена” совместно со стражами порядка, дежурящими на объекте, попросила болельщика вернуть клюшку канадскому хоккеисту, что и было сделано. Никаких претензий к болельщику или иного недовольства игрок не высказал», — говорится в сообщении.