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10:55 (мск), источник: Интерфакс

Красноярский болельщик вернул канадскому хоккеисту клюшку, отнятую у него после матча Универсиады

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Администрация красноярского ледового дворца «Кристалл арена» вместе с полицейскими попросили болельщика, отобравшего после матча Универсиады клюшку у канадского хоккеиста, вернуть ее, что он и сделал, сообщает пресс-служба дирекции Игр.

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«Один из игроков канадской сборной потянулся к болельщику “отбить” приветствие рукой, в которой была клюшка, что болельщик истолковал, как знак дарения снаряда. Уже через несколько минут администрация ледового дворца “Кристалл арена” совместно со стражами порядка, дежурящими на объекте, попросила болельщика вернуть клюшку канадскому хоккеисту, что и было сделано. Никаких претензий к болельщику или иного недовольства игрок не высказал», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что болельщик после окончания матча между командами Канады и Великобритании, который состоялся на красноярской ледовой арене «Кристалл» в рамках Универсиады, отобрал клюшку у канадского спортсмена и спешно удалился с трибун.

Во время загрузки произошла ошибка.

В дирекции Игр пояснили, что инцидент произошел во время традиционно приветствия из-за возникшего «недопонимания» между зрителем и спортсменом.

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