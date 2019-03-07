ФХР дисквалифицировала шесть игроков «Рязани» за драку в матче с «Рубином»

Артем Седунов и Никита Попов дисквалифицированы на три матча, Давид Мнацян и Кирилл Беляев — на два, Андрей Рукин и Александр Большаков — на один. Такое решение было принято в четверг на заседании СДК ФХР.

В отношении хоккеиста «Рязани» Артура Чувиляева, игроков «Рубина» Константина Фаста и Владимира Короткова оставили без изменений наказания, наложенные на них в соответствии с регламентом турнира. Все трое также получили денежные штрафы.

Отмечается, что материалы будут направлены в дисциплинарный комитет ФХР для решения вопроса о возбуждении производства по делу о правонарушениях, совершенных «Рязанью» и главным тренером команды Павлом Десятковым. Аттестационная комиссия ФХР также рассмотрит факты неоднократного нарушения правил Десятковым.