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13:38 (мск), источник: Р-Спорт

ФХР дисквалифицировала шесть игроков «Рязани» за драку в матче с «Рубином»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Федерации хоккея России (ФХР) дисквалифицировал шесть игроков «Рязани» по итогам третьего матча серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ с тюменским «Рубином», который завершился массовой дракой с участием хоккеистов обеих команд, сообщается на официальном сайте ВХЛ.

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Артем Седунов и Никита Попов дисквалифицированы на три матча, Давид Мнацян и Кирилл Беляев — на два, Андрей Рукин и Александр Большаков — на один. Такое решение было принято в четверг на заседании СДК ФХР.

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В отношении хоккеиста «Рязани» Артура Чувиляева, игроков «Рубина» Константина Фаста и Владимира Короткова оставили без изменений наказания, наложенные на них в соответствии с регламентом турнира. Все трое также получили денежные штрафы.

Отмечается, что материалы будут направлены в дисциплинарный комитет ФХР для решения вопроса о возбуждении производства по делу о правонарушениях, совершенных «Рязанью» и главным тренером команды Павлом Десятковым. Аттестационная комиссия ФХР также рассмотрит факты неоднократного нарушения правил Десятковым.

Встреча команд состоялась в понедельник в Рязани и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Рубина», который по ее окончании вышел в четвертьфинал плей-офф. В конце игры хоккеисты «Рязани» спровоцировали массовую драку на льду с соперниками. Это послужило предметом разбирательства ФХР.

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