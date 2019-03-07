Российские хоккеисты выиграли у команды Венгрии в четвертом матче Универсиады

В составе сборной России шайбы забросили Иван Ларичев (5-я минута, 37), Павел Медведев (5), Евгений Воронков (23 и 55), Никита Камалов (37), Игорь Руденков (40 и 59). В другом матче игрового дня сборная Словакии обыграла команду США (6:3).

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После четырех игр россияне с 11 очками в активе занимают первое место в группе А. Вторыми идут словаки (10 после 4 матчей), третьими — чехи (6, 3), четвертыми — американцы (3, 4), пятыми — венгры (3, 4), шестыми — японцы (0, 3).

В следующем матче сборная России 9 марта сыграет с командой Чехии. Представители Венгрии 8 марта проведут матч со словаками.

В мужском хоккейном турнире на Универсиаде 12 команд поделены на две группы. В группе A выступают сборные России, Чехии, Венгрии, Японии, США и Словакии, в группе B играют команды Латвии, Швейцарии, Канады, Великобритании, Казахстана и Швеции. По итогам группового турнира по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.