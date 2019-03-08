Сборная Казахстана по хоккею одержала четвертую крупную победу на Универсиаде-2019

Источник: icehockey.kz

Игра группы B проходила сегодня, 8 марта, завершилась со счетом 7:0.

На четвертой минуте в меньшинстве забил Владислав Никулин, на 16-й отличился Антон Некряч, на 29-й и 33-й забил Валерий Гурин, на 47-й — Артур Шетле, а на 58-й большинство реализовал Андрей Яковлев.

Для сборной Казахстана эта победа стала четвертой в четырех матчах на турнире. Ранее команда Юрия Михайлиса разгромила Великобританию (17:1), Швецию (5:0) и Латвию (10:1).

С 12 сборная Казахстана идет на первом месте, опережая Канаду за счет лучшей разницы шайб. Эти команды встретятся друг с другом в последнем туре — игра пройдет завтра, 9 марта, начнется в 15:00 по времени Астаны.

В четвертьфинале победитель группы B встретится с четвертой командой группы А, а занявшая второе место в группе B — с третьей сборной группы А.