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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Канаду и заняла первое место в группе на Универсиаде-2019

Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Канады в заключительном матче группового раунда Универсиады-2019 в российском Красноярске, передает корреспондент Vesti.kz.

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Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса. Счет в матче уже на первой минуте открыл Антон Некряч. На девятой минуте Егор Шалапов удвоил преимущество команды.

В начале второго периода Эмиль Нургалиев (23-я) довел счет до 3:0 в пользу казахстанской сборной. Однако затем канадцы с разницей в пять минут забросили две шайбы и сократили отставание до минимума.

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В заключительном периоде команды обменялись голами. В составе сборной Казахстана дубль оформил Некряч. Итог, победа казахстанских хоккеистов со счетом 4:3.

Таким образом, подопечные Михайлиса завершили групповой этап без поражений и заняли первое место в группе B. Ранее сборная Казахстана поочередно обыграла команды Латвии (10:1), Швеции (5:0), Великобритании (17:1) и Швейцарии (7:0).

В четвертьфинале победитель группы B встретится с четвертой командой группы А, а занявшая второе место в группе B — с третьей сборной группы А.

Отметим, что сборная Казахстана на трех предыдущих Универсиадах доходила до финала, проиграв Канаде в 2013 году и России — в 2015-м и 2017-м. Также в активе команды «золото» в 1995 году и «бронза» — в 2007-м.

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