Российские хоккеисты сыграют с канадцами в полуфинале Универсиады

В составе сборной России шайбы забросили Денис Орлович-Грудко (1-я минута), Вячеслав Шевченко (23), Павел Медведев (37), Игорь Руденков (43), Данил Квартальнов (58) и Александр Шаров (60). У команды Чехии отличились Любош Козак (30), Лукаш Бездек (46) и Доминик Кафка (47).

В других матчах игрового дня сборная Японии уступила команде США (1:3), шведы проиграли сборной Великобритании (4:5), а команда Казахстана обыграла хоккеистов из Канады (4:3).

По итогам групповой стадии россияне с 14 очками в активе заняли первое место в группе А, не проиграв ни одной встречи. Вторыми стали словаки (13), третьими — чехи (9), четвертыми — американцы (6), пятыми — венгры (3), шестыми — японцы (0).

Сборная России вышла в полуфинал Универсиады, где встретится с командой Канады, занявшей второе место в группе B. В другом полуфинале сыграют команды Казахстана и Словакии, полуфинальные игры пройдут 11 марта.