Тренер чехов о поражении от России: Студенты играли с профессионалами

«К сожалению, это наша последняя игра на этом турнире. Было плохое начало, после чего инициатива переходила от одной команды к другой. И в концовке мы имели шансы, но в этот раз мы проиграли. Я очень ценю, как отдавались делу наши ребята, я им очень благодарен. Очень трудно играть с Россией, потому что очень многие игроки имеют хороший опыт игры на высочайшем уровне в КХЛ. Наши ребята — все студенты. Понимаете, студенты играют против профессионалов, и в этой ситуации нам было очень сложно», — сказал Гавел на пресс-конференции.