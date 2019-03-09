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19:16 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер чехов о поражении от России: Студенты играли с профессионалами

КРАСНОЯРСК, 10 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Тренер студенческой сборной Чехии по хоккею Якуб Гавел заявил, что очень сложно было противостоять на Универсиаде команде России, собранной из профессионалов.

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Источник: Р-Спорт

В воскресенье на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске россияне одолели чехов со счетом 6:3.

«К сожалению, это наша последняя игра на этом турнире. Было плохое начало, после чего инициатива переходила от одной команды к другой. И в концовке мы имели шансы, но в этот раз мы проиграли. Я очень ценю, как отдавались делу наши ребята, я им очень благодарен. Очень трудно играть с Россией, потому что очень многие игроки имеют хороший опыт игры на высочайшем уровне в КХЛ. Наши ребята — все студенты. Понимаете, студенты играют против профессионалов, и в этой ситуации нам было очень сложно», — сказал Гавел на пресс-конференции.

«Мы также не очень понимаем то, как сегодня повели себя арбитры», — добавил тренер чехов.

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