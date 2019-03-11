Российские хоккеисты вынесли сборную Канады вперед ногами. Вот так бы на Олимпиаде
Теперь наши парни сыграют в финале Универсиады.
Теперь наши парни сыграют в финале Универсиады.
За последние недели немало копий сломано о разницу в уровне студенческих сборных России и ее соперников. Однако опыт КХЛ, НХЛ и даже Олимпийских игр, как выяснилось, еще ничего не гарантируют. У наших девушек золотые медали Универсиады в хоккее с мячом ускользнули в последний момент, доставшись шведкам. Непросто на групповом этапе пришлось и нашим
Если таких игр волею календаря нет на турнире — его смело можно признать неполноценным. На Универсиаде же хоккей всячески постарались спасти. Матч Россия — США стал центральным на всем групповом этапе, а в полуфинале судьба свела наших парней с канадцами.
Глядя на кленовый лист, не мудрено забыть, кто именно вышел на красноярский лед против сборной России днем в понедельник. А ведь это сплошь игроки студенческой канадской лиги USports. Никто из них никогда не играли на профессиональном уровне, и только один игрок был выбран на драфте НХЛ. Защитника Карла Нила в 2015 году в пятом раунде выбрал «Ванкувер». Любопытно, что всего несколькими пиками выше «Миннесота» задрафтовала… Кирилла Капризова.
Справедливости ради, большинство из тех канадцев, что приехали в Красноярск,
Зато атака сборной России и не думала впадать в ступор. Денис
Противоречивый матч выдал защитник альметьевского «Нефтяника» Александр Сорокин. С одной стороны, он стал автором шайбы, которая влетела в канадские ворота одновременно с сиреной на первый перерыв. С другой стороны, размочить Никиту Богданова соперникам сборной России удалось как раз в присутствии Сорокина. Точный бросок
Никита Камалов самоотверженно защищал своего вратаря от нападок того самого задрафтованного «Ванкувером» Нила. Жаль, что защитник, известный по выступлениям за «Кузню» и «Амур», не доиграл матч
Ну, а все вопросы снял великолепный
Теперь сборной России предстоит сыграть в финале с победителем пары Казахстан — Словакия. Решающий матч намечен на 11:00 вторника. У наших парней есть отличный шанс в седьмой раз за историю и третий раз подряд завоевать хоккейное золото на Универсиаде.
Что до канадцев, то парням, что добрались до Красноярска, куда важнее не выиграть бронзу, а найти себя во взрослом хоккее. Мэтью Майоне, выигрывавший однажды соревнования среди студентов, вполне годится на ролевую модель. Играть в КХЛ, пусть и за не самый сильный клуб, для большинства из них является пределом мечтаний.