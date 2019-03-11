Российские хоккеисты вынесли сборную Канады вперед ногами. Вот так бы на Олимпиаде

Источник: Sport24

За последние недели немало копий сломано о разницу в уровне студенческих сборных России и ее соперников. Однако опыт КХЛ, НХЛ и даже Олимпийских игр, как выяснилось, еще ничего не гарантируют. У наших девушек золотые медали Универсиады в хоккее с мячом ускользнули в последний момент, доставшись шведкам. Непросто на групповом этапе пришлось и нашим парням-хоккеистам, которые с большим трудом одолели американскую полулюбительскую команду.

Как ни крути, а на любом уровне, в любых составах матчи россиян с канадцами и американцами — это жемчужина.

Если таких игр волею календаря нет на турнире — его смело можно признать неполноценным. На Универсиаде же хоккей всячески постарались спасти. Матч Россия — США стал центральным на всем групповом этапе, а в полуфинале судьба свела наших парней с канадцами.

Глядя на кленовый лист, не мудрено забыть, кто именно вышел на красноярский лед против сборной России днем в понедельник. А ведь это сплошь игроки студенческой канадской лиги USports. Никто из них никогда не играли на профессиональном уровне, и только один игрок был выбран на драфте НХЛ. Защитника Карла Нила в 2015 году в пятом раунде выбрал «Ванкувер». Любопытно, что всего несколькими пиками выше «Миннесота» задрафтовала… Кирилла Капризова.

Справедливости ради, большинство из тех канадцев, что приехали в Красноярск, все-таки выступали в OHL, а сразу пятеро, включая все того же Нила, даже были капитанами своих команд.

Некоторые из участников Универсиады в свое время играли за «кленовых» на Кубке вызова для игроков до 17 лет, а Гарретт Макфадден дважды привлекался на Суперсерии с молодежной сборной России. Но у каждого из них, по той или иной причине, карьера застопорилась.

Зато атака сборной России и не думала впадать в ступор. Денис Орлович-Грудков с первой же попытки реализовал большинство. Он нанес такой мощный и одновременно хитрый бросок, что впору было удивляться, что для него это всего лишь второй гол на Универсиаде. Зато в составе «СКА-Невы» Орлович-Грудков в этом сезоне ВХЛ наколотил два десятка шайб! А мог бы сейчас играть в лиге уровнем выше. Два года назад Денис стал частью сделки по переходу Артема Зуба из «Амура» в СКА, но вскоре вернулся с Хабаровска в Санкт-Петербург.

Орлович-Грудков вообще стал главным героем матча с Канадой. Для начала к голу он добавил результативную передачу. Да какую! Нападающий системы СКА вслепую с разворота вложил шайбу в крюк Александру Шарову, а тот переправил ее в ворота. Красота. К тому моменту счет был уже 2:0, и третья пробоина должна была потопить канадский корабль. Если бы не вратарь, мог бы забивать после сольного прохода Богдан Якимов. Однако родоначальники хоккея решили продлить интригу до третьего периода.

Противоречивый матч выдал защитник альметьевского «Нефтяника» Александр Сорокин. С одной стороны, он стал автором шайбы, которая влетела в канадские ворота одновременно с сиреной на первый перерыв. С другой стороны, размочить Никиту Богданова соперникам сборной России удалось как раз в присутствии Сорокина. Точный бросок из-под него нанес Мэтью Лемай. А ближе к концу второго периода все тот же российский защитник схватил четырехминутное удаление. В попытках отстоять преимущество в две шайбы россиянам пришлось непросто.

Были в этом матче и красивые голы, и эффектные вратарские спасения, и даже небольшие потасовки, свойственные российско-канадским противостояниям на любых уровнях.

Никита Камалов самоотверженно защищал своего вратаря от нападок того самого задрафтованного «Ванкувером» Нила. Жаль, что защитник, известный по выступлениям за «Кузню» и «Амур», не доиграл матч из-за травмы.

Ну, а все вопросы снял великолепный Орлович-Грудков. Броском с разворота он угодил в ближний угол — 4:1! Ох, и тяжело же нашим североамериканским коллегам было выговаривать его фамилию. Окончательный же счет установил Сорокин: для него это обернулось дублем, а для всей сборной России разгром Канады. Эх, вот так бы еще на Олимпиаде или любом турнире с участием всех сильнейших.

Теперь сборной России предстоит сыграть в финале с победителем пары Казахстан — Словакия. Решающий матч намечен на 11:00 вторника. У наших парней есть отличный шанс в седьмой раз за историю и третий раз подряд завоевать хоккейное золото на Универсиаде.