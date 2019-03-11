Сборная Казахстана по хоккею проиграла Словакии и не смогла выйти в финал Универсиады-2019

Источник: icehockey.kz

Игра проходила сегодня, 11 марта, и завершилась со счетом 0:4.

Словаки вышли вперед уже на пятой минуте, когда большинство реализовал Ян Злоха. Вторая шайба случилась на исходе получаса игры, когда соперник снова удачно разыграл лишнего игрока — автором шайбы стал Эрик Смокла. Третью шайбу на 36-й минуте забросил Себастиан Смида, а за 38 секунд до сирены словаки забили в четвертый раз — пустые ворота поразил Даниэль Рзавски.

После третьей шайбы тренерский штаб сборной Казахстана произвел замену вратаря — вместо голкипера «Барыса» Сергея Кудрявцева вышел Валерий Севидов из «Алматы».

Ранее в другом полуфинале Универсиады-2019 Россия разгромила Канаду — 5:1. В финале россияне встретятся со Словакией, которую обыгрывали в овертайме (1:2) на групповом этапе, а канадцы в матче за третье место сыграют с Казахстаном.

В полуфинал сборная Казахстана вышла как победитель группы B, где обыгрывала Канаду (4:2) и крупно победила Великобританию (17:1), Швецию (5:0) и Латвию (10:1).

Матч за «бронзу» Универсиады-2019 пройдет завтра, 12 марта, и начнется в 10:00 по времени Астаны, а в 14:00 стартует финал. Обе игры в прямом эфире покажет QazSport.