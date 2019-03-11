Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.03
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.03
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.03
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс2
Лос-Анджелес Кингз3
Все события
Фоторепортажи
10Лидерство «Баварии», первое поражение Сульшера в АПЛ и другие события выходных
28«Динамо» — «Спартак»: фаны против Глушакова, Джикия — герой
18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Словакии и не смогла выйти в финал Универсиады-2019

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Словакии в полуфинале Универсиады-2019 в российском Красноярске, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: icehockey.kz

Игра проходила сегодня, 11 марта, и завершилась со счетом 0:4.

Словаки вышли вперед уже на пятой минуте, когда большинство реализовал Ян Злоха. Вторая шайба случилась на исходе получаса игры, когда соперник снова удачно разыграл лишнего игрока — автором шайбы стал Эрик Смокла. Третью шайбу на 36-й минуте забросил Себастиан Смида, а за 38 секунд до сирены словаки забили в четвертый раз — пустые ворота поразил Даниэль Рзавски.

После третьей шайбы тренерский штаб сборной Казахстана произвел замену вратаря — вместо голкипера «Барыса» Сергея Кудрявцева вышел Валерий Севидов из «Алматы».

Ранее в другом полуфинале Универсиады-2019 Россия разгромила Канаду — 5:1. В финале россияне встретятся со Словакией, которую обыгрывали в овертайме (1:2) на групповом этапе, а канадцы в матче за третье место сыграют с Казахстаном.

В полуфинал сборная Казахстана вышла как победитель группы B, где обыгрывала Канаду (4:2) и крупно победила Великобританию (17:1), Швецию (5:0) и Латвию (10:1).

Матч за «бронзу» Универсиады-2019 пройдет завтра, 12 марта, и начнется в 10:00 по времени Астаны, а в 14:00 стартует финал. Обе игры в прямом эфире покажет QazSport.

Отметим, что сборная Казахстана на трех предыдущих Универсиадах доходила до финала, проиграв Канаде в 2013 году и России — в 2015-м и 2017-м. Также в активе команды «золото» в 1995 году и «бронза» — в 2007-м.

СМИ узнали имя первого соперника Головкина после подписания контракта с DAZN
Российские хоккеисты разгромили сборную Канады на Универсиаде
Скандал на ЧМ по биатлону: кто виноват в ошибке Гараничева
Ковалев бросил вызов Биволу: подерутся ли российские чемпионы?
La Sexta: Зидан возглавит «Реал Мадрид» уже 12 марта
Определен состав российских биатлонисток на индивидуальную гонку
Сборная России в марте-2019. Кого не вызвал Черчесов (галерея)
«Ахмат» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь