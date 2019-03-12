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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею за 42 секунды проиграла Канаде в матче за «бронзу» Универсиады-2019

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Канады в матче за «бронзу» Универсиады-2019 в российском Красноярске, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 12 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу канадцев.

Первый период получился безголевым, а второй остался за «кленовыми листьями». Счет в матче на 26-й минуте открыл Айдан Александр Уоллас, а через 42 секунды Даниэль Патрик Дель Паджо, перехватив пас, и удвоил преимущество команды.

В заключительном периоде казахстанцы в попытке отыграться заменили вратаря на шестого полевого, но вместо этого пропустили шайбу в свои ворота.

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Напомним, что сборные Казахстана и Канады уже встречались на турнире в рамках группового раунда. Та встреча завершилась победой подопечных Юрия Михайласа со счетом 4:3, что позволило казахстанцам занять первое место в группе.

Причем подопечные Михайлиса завершили групповой этап без поражений. Сборная Казахстана поочередно обыграла команды Латвии (10:1), Швеции (5:0), Великобритании (17:1) и Швейцарии (7:0).

В полуфинале Универсиады-2019 сборная Казахстана со счетом 0:4 проиграла команде Словакии, которая позже в финале встретится со сборной России, которая в ½ финала разгромила Канаду — 5:1.

Отметим, что сборная Казахстана на трех предыдущих Универсиадах доходила до финала, проиграв Канаде в 2013 году и России — в 2015-м и 2017-м. Также в активе команды «золото» в 1995 году и «бронза» в 2007-м.

Зимняя Универсиада
Матч за 3-е место
Канада (студенческая) — Казахстан (студенческая) 3:0
Голы: Уоллас, 26 (1:0); Дель Паджо, 27 (2:0); Харпер, 59 (3:0).

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