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10:03 (мск), источник: ТАСС

Сборная Канады по хоккею завоевала бронзу Универсиады

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по хоккею победила команду Казахстана со счетом 3:0 в матче за третье место на Универсиаде в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Эйдан Уоллес (27-я минута), Даниэль Дель Паджио (28) и Стивен Харпер (60).

В полуфинале турнира канадская команда уступила россиянам со счетом 1:5, а казахстанцы проиграли словакам (0:4).

Позднее во вторник в финальном матче турнира сборная России встретится с командой Словакии. Финал мужского турнира станет последним медальным соревнованием на Универсиаде в Красноярске.

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