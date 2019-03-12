Мужская сборная России по хоккею стала чемпионом Универсиады

В составе сборной России шайбы забросили Максим Джиошвили (36-я минута) и Дмитрий Колготин (42). У словаков отличился Себастьян Смида (38).

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Ранее во вторник команда Канады победила сборную Казахстана в матче за третье место (3:0) и завоевала бронзу.

Финал мужского турнира стал последним медальным соревнованием на Универсиаде в Красноярске. В медальном зачете Универсиады сборная России заняла первое место, завоевав 112 медалей — 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых. Второе место заняла команда Южной Кореи (6−4−4). На третьей строчке расположилась сборная Японии (5−4−4).

Сборная России восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Словаки становились первыми в 2001 году.

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.

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