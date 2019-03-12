Медведев вручил золотые медали хоккеистам сборной России

Глава правительства вышел на арену ледового дворца и в торжественной обстановке передал членам команды награды. Серебряным и бронзовым призерам он вручил талисман студенческих игр — U-Laika.

Медведев приехал в ледовый дворец «Кристалл Арена» к первому периоду финального матча между сборными России и Словакии. Несмотря на динамичную игру, в первом периоде командам не удалось отметиться заброшенными шайбами. Во второй 20-минутке сборная России открыла счет, но до второго перерыва словаки отыгрались. Решающей стала шайба, заброшенная в ворота словаков Дмитрием Колготиным на первых минутах третьего периода. Итоговый счет встречи — 2:1 в пользу команды России.