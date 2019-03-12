Вратарь из Америки и «дровосеки» чуть не лишили Россию золота Универсиады
Наши ребята помучились с заговорённым вратарём сборной Словакии.
Наши ребята помучились с заговорённым вратарём сборной Словакии.
Женская сборная России накануне обыграла Канаду в финале Универсиады, сегодня все ждали медалей высшего достоинства от мужской команды. Россияне становились чемпионами на последних двух Универсиадах, а наш соперник — Словакия — последний раз выигрывала в 2009 году бронзу.
Словаки, пожалуй, одни из главных открытий турнира. Звездой их команды является Матей Томек — вратарь, выступающий в NCAA. Самые яркие моменты его карьеры — сезон-2014/15, когда его признали вратарём года во второй по силе юниорской лиге США, и выступление за сборную на молодёжном чемпионате мира. Кстати, против России он выходит уже в третий раз, первый был на МЧМ-2017, и Томека должен хорошо помнить Данила Квартальнов, который в том матче (2:0) сделал голевую передачу. В этом сезоне Томек провёл всего пять матчей и не выглядел в них спасителем вселенной, но сполна продемонстрировал свой потенциал в Красноярске. В 2015 году Томек был задрафтован «Филадельфией» в третьем раунде, интересно, в Пенсильвании смотрят Универсиаду?
В остальном же состав, прямо скажем, слабенький — трое человек выступают в словацкой Экстралиге, подавляющее большинство (14 человек) приехали из второй словацкой лиги, причём трое игроков успели сыграть и в третьей лиге. И
В нашей команде сразу шесть игроков из КХЛ, остальные — молодые ребята из ВХЛ, лидеры своих клубов, многие из которых успели засветиться и в главной лиге Европы. С таким составом и явным превосходством наши должны были рвать словаков ещё в первом матче группового раунда, он так встреча показала, что наш соперник — крепкий орешек. Томек едва не украл тот матч и проиграл его лишь в овертайме. Томеку же словаки должны быть благодарны и за выход в финал. Россияне же изначально являлись фаворитами турнира, заняли первое место в группе и без проблем прошли канадцев в полуфинале.
Сборная России по хоккею на пяти последних Универсиадах
2011 — золото. Россия — Беларусь — 1:0.
2013 — бронза. Проиграли в полуфинале Канаде 1:2.
2015 — золото. Россия — Казахстан — 3:1
2017 — золото. Россия — Казахстан — 1:0
2019 — золото. Россия — Словакия — 2:1.
Словаки действовали предельно просто, не проваливались в обороне и играли очень плотно. К Томеку было просто не подобраться — полевые сразу же набрасывались на наших ребят. В первом периоде россияне создали пару опасных моментов, но чаще бросали мимо. Лучший шанс был у Дениса
Игровое преимущество против словаков мало что значило, их голкипер не оставлял шанса на лёгкую прогулку. Ко всему прочему, соперник был крайне дисциплинирован и не собирался предоставлять возможность поиграть в большинстве, да и судьи давали играть и решить исход матча в равных составах. Россия давила, страсти закипали всё больше.
К сожалению, словакам потребовалось всего полторы минуты, чтобы ответить собственным голом — быстрая атака три в два, бросок, и Себастьян Шмида подкараулил отскок. Во втором периоде россияне перебросали соперника 19−4, но этого не хватило, чтобы быть уверенным в победе.
Представительство лиг в составе сборной Словакии на Универсиаде
КХЛ — 1
Словацкая экстралига — 3
Вторая словацкая лига —14
Молодёжная лига Словакии (до 20 лет) — 1
NCAA — 1
EUHL (Европейская студенческая лига) — 3
Дежавю — опять третий период, опять словаки, опять в матче ничего не ясно. Единственное отличие — в первом матче группового раунда нашим ребятам надо было отыгрываться с 0:1, сейчас же счёт был равным. Россияне вышла разрывать соперника, и это сразу принесло результат. Снова Томек пропустил между ног — Колготин проехался за воротами и с неудобной послал шайбу в сетку.
Теперь главное было — не пропустить, а, как известно, лучшая оборона — это атака. Словаки только и успевали отбиваться, практически не помышляя о том, чтобы заехать к нам в зону. Только Томек отказывался пропускать. Снова с валидолом, но Россия сделала золотой дубль — мужчины вслед за девушками стали чемпионами. И пусть североамериканцам этот турнир мало интересен, наши чемпионы надолго запомнят этот турнир. Финальная сирена, и по стадиону понеслось — «Молодцы, молодцы!».
Елена Кузнецова
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