Глава IIHF Фазель поздравил сборную России с победой на Универсиаде в Красноярске

«Хотелось бы поздравить сборную России с заслуженными золотыми медалями на Универсиаде в Красноярске, — сказал Фазель. — Организация турнира прошла на самом высоком уровне, я уверен, что хоккеистов каждой сборной, которая принимала участие в Универсиаде, ждет большое будущее. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Швейцарии, я могу сказать, что как минимум в плане хоккея мы с гордостью принимаем эстафету соревнований».