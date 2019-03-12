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15:37 (мск), источник: ТАСС

Глава IIHF Фазель поздравил сборную России с победой на Универсиаде в Красноярске

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поздравил мужскую сборную России с победой на Универсиаде в Красноярске. Об этом он рассказал ТАСС во вторник по телефону.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник мужская сборная России одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде.

«Хотелось бы поздравить сборную России с заслуженными золотыми медалями на Универсиаде в Красноярске, — сказал Фазель. — Организация турнира прошла на самом высоком уровне, я уверен, что хоккеистов каждой сборной, которая принимала участие в Универсиаде, ждет большое будущее. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Швейцарии, я могу сказать, что как минимум в плане хоккея мы с гордостью принимаем эстафету соревнований».

Сборная России восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Словаки становились первыми в 2001 году.

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.

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