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16:58 (мск), источник: Р-Спорт

Зимняя Универсиада в Красноярске стала самой успешной в истории сборной РФ

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские спортсмены одержали убедительную победу в медальном зачете зимней Универсиады в Красноярске, завершившейся во вторник. На первых в истории зимних студенческих играх, состоявшихся в России, национальная команда побила рекорды по количеству медалей, а также наград высшего достоинства.

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В общей сложности в копилке сборной России на Универсиаде в Красноярске 112 медалей: 41 золотая, 39 серебряные и 32 бронзовые. Второе место в зачете заняли корейцы с 14 наградами (6−4−4), третье — команда Японии, на счету которых 13 медалей (5−4−4).

Рекорд по количеству медалей, завоеванных на одной зимней Универсиаде, россияне обновили еще 8 марта. Ранее лучшее достижение также принадлежало России, которая два года назад в Алма-Ате выиграла 71 награду. Тогда же россияне установили рекорд и по количеству золотых медалей, выигранных на одной зимней Универсиаде — тогда на счету команды их было 29.

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Выиграли медали во всех видах спорта

Российские спортсмены выиграли медали во всех видах программы Универсиады. Наибольшее количество наград сборной России принесли лыжники и биатлонисты. В лыжных гонках россияне завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. Четыре награды высшего достоинства в Красноярске завоевала Алиса Жамбалова, три — Иван Якимушкин. Биатлонисты завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей, а Екатерина Мошкова стала трехкратной победительницей студенческих игр.

Успешны россияне были и в сноуборде (6−7−3), фристайле (4−5−3), горных лыжах (4−2−3), лыжном ориентировании (4−4−2) и шорт-треке (1−2−3). В фигурном катании российские спортсмены выиграли в Красноярске две золотые, а также три серебряные и три бронзовые награды. Победу фигуристы из России одержали в парном катании и танцах на льду — чемпионами Универсиады стали Алиса Ефимова/Александр Коровин и Бетина Попова/Сергей Мозгов. Претендовали в Красноярске на победу в одиночном катании Максим Ковтун и Станислава Константинова, но в итоге довольствовались соответственно серебром и бронзой.

В командных видах спорта самым успешным для сборной России стал хоккей — россияне одержали победу как в женском, так и в мужском турнире. Женская сборная России в финале в сломила сопротивление канадок со счетом 2:0, а мужская команда в матче за золото Универсиады одолела словаков — 2:1.

В хоккее с мячом золото в Красноярске выиграла лишь мужская сборная России, обыгравшая в финале турнира шведов со счетом 6:1. Примечательно, что эта медаль стала для российской команды сотой, завоеванной на Играх-2019. Женская команда уступила сборной Швеции (3:5) и стала серебряным призером.

В керлинге медали в Красноярске выиграла лишь женская сборная России, завоевавшая на турнире бронзу после победы над командой Великобритании — 12:5. Мужская российская команда не смогла выйти в плей-офф.

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Резерв для ОИ-2022

Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов, комментируя итоги Универсиады, заявил, что на соревнованиях в Красноярске спортивный резерв сборной России смог проверить себя в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Завоеванные на Универсиаде медали являются хорошей эмоциональной подпиткой для всех наших спортсменов, чтобы закончить этот сезон и с оптимизмом войти в будущий. Победы всегда окрыляют, а от 10-х, 15-х, 20-х мест руки опускаются. А когда есть победы, медали, места на пьедестале почета — это вселяет уверенность и дает заряд бодрости. Люди понимают, что они не зря тренируются, стараются и у них есть перспектива», — заявил глава РССС.

«Многие спортсмены, которые сейчас выступают за основную сборную страны, прошли через Универсиады, это хороший этап для обкатки резерва, — добавил он. — И с прицелом на Олимпийские игры 2022 года я думаю, что Универсиада в Красноярске свой вклад внесла. Может быть, мы увидим победителей и призеров на Играх в Пекине».

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Универсиада была организована на самом высоком уровне, а соревнования студенческих игр пользовались интересом зрителей. «Нам действительно удалось сделать праздник, очень приятно, что соревнования вызвали интерес у зрителей. По количеству проданных билетов мы поставили рекорд, трибуны на всех соревнованиях полностью заполнены», — заявил министр.

Колобков также отметил, что, несмотря на успех сборной России на Универсиаде, какие-либо денежные премии победителям не предусмотрены.

«Никаких премиальных для победителей, никаких квартир за Универсиаду не будет, — подчеркнул он. — Победители Универсиады получат звания “Мастер спорта международного класса”. Думаю, что для спортсменов-студентов вопросы премий и финансов не являются основными, потому что они не являются профессиональными спортсменами. И Универсиада не является для них источником заработка».

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Увидимся в Екатеринбурге?

Теперь Россия обладает опытом проведения и летней (Казань-2013) и зимней (Красноярск-2019) Универсиад, однако останавливаться на достигнутом не планирует. Как известно, заявку на проведение летних студенческих игр 2023 года уже подал Екатеринбург.

«Определены те объекты, которые необходимо построить, — рассказал о заявке Екатеринбурга Колобков. — Нужно отметить, что город совсем недавно отлично провел несколько матчей чемпионата мира по футболу, в этом году там пройдет (мужской) чемпионат мира по боксу, также Екатеринбург был кандидатом на проведение «Экспо».

«То есть команда управленцев там есть, поэтому, думаю, этот спортивный город заслуживает такой праздник, — продолжил министр. — Знаю, что эта идея была высоко оценена FISU (Международной федерацией студенческого спорта), но нужно еще оценить возможности Екатеринбурга. Надеемся, что опыт проведения соревнований поможет нам получить право принять Универсиаду у себя». ​

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