Тренер сборной Казахстана по хоккею объяснил поражение в матче за «бронзу» Универсиады-2019

Игра завершилась со счетом 0:3, причем победу канадцы добыли за 42 секунды. Команды встретились во второй раз на турнире — на групповом этапе с результатом 4:3 выиграли казахстанцы.

— Нам сегодня не хватило свежести. Движение было слабенькое, много неточных бросков. Во вчерашней игре ребята выложились на все 100 процентов. Зашёл в раздевалку и увидел, что у всех ушибы, микротравмы, ссадины. Но это хоккей. Сегодня была хорошая игра. Хочу поздравить коллегу с бронзовыми медалями, хорошая и достойная победа сборной Канады, — сказал Михайлис.

— Каким был настрой и мотивация на сегодняшний матч?

— Сегодня утром обратил внимание на ребят и увидел в их глазах усталость, опустошенность. Вчера они отдали все силы и эмоции. Тяжело было настраивать их на игру. Сказали, что весь город Красноярск, ваши родные и близкие, весь Казахстан будут болеть за вас. Сказали игрокам, что они должны выложиться ради тех людей, кто их поддерживает. Видно было, что ребята нас услышали. Вышли на эту игру как на последний бой.

— Подведите в целом итоги прошедшего турнира.

— Задачи перед нами были поставлены самые высокие. Хотелось бы играть в финале. Ребята понимали, что эта задача им по зубам. Но получилось так, что мы не смогли преодолеть сборную Словакии. Может быть, нам не хватило уверенности, мастерства и хладнокровия.

Сегодня вы сами видели, что игра была равная, но мы допустили больше ошибок, чем команда Канады. По крайней мере в полуфинале и сегодня в матче за третье место мы играли с очень сильными и мощными соперниками. Это большой опыт.