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13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Хоккеист забросил шайбу с середины площадки «вопреки законам физики»

Игрок «Техас Старс» Джоэл Хэнли забросил шайбу в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ) с «Манитоба Мус». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Старс».

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Хэнли вбросил шайбу в чужую зону с середины площадки, но рикошетом от борта она попала в штангу, а затем отскочила в ворота. В комментариях к видео гол назвали «нарушающим законы физики».

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на шайбу Хэнли, «Техас» уступил со счетом 3:4.

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