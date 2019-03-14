Хоккеист забросил шайбу с середины площадки «вопреки законам физики»
Игрок «Техас Старс» Джоэл Хэнли забросил шайбу в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ) с «Манитоба Мус». Видео опубликовано в
Игрок «Техас Старс» Джоэл Хэнли забросил шайбу в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ) с «Манитоба Мус». Видео опубликовано в
Хэнли вбросил шайбу в чужую зону с середины площадки, но рикошетом от борта она попала в штангу, а затем отскочила в ворота. В комментариях к видео гол назвали «нарушающим законы физики».
Несмотря на шайбу Хэнли, «Техас» уступил со счетом 3:4.