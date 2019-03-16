Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Массовая драка произошла на матче молодежного хоккейного турнира в Канаде, сообщает «Советский спорт».
Массовая драка произошла на матче молодежного хоккейного турнира в Канаде, сообщает «Советский спорт».
Потасовка произошла после финальной сирены, когда команда в синей форме начала праздновать победу. На одного из игроков этой команды накинулись два хоккеиста в красной форме, после сего началась массовая драка.
Один из тренеров выбежал на лед и начал бить одного из спортсменов клюшкой. Усмирить специалиста смог один из хоккеистов, поваливший на лед мужчину.
Организаторам турнира пришлось вызвать полицию. На данный момент ведется расследование произошедшего.