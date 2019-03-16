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13:15 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста

Массовая драка произошла на матче молодежного хоккейного турнира в Канаде, сообщает «Советский спорт».

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Потасовка произошла после финальной сирены, когда команда в синей форме начала праздновать победу. На одного из игроков этой команды накинулись два хоккеиста в красной форме, после сего началась массовая драка.

Один из тренеров выбежал на лед и начал бить одного из спортсменов клюшкой. Усмирить специалиста смог один из хоккеистов, поваливший на лед мужчину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Организаторам турнира пришлось вызвать полицию. На данный момент ведется расследование произошедшего.

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