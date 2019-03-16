«Сарыарка» одержала волевую победу и сократила отставание в серии плей-офф ВХЛ

Игра завершилась со счетом 3:1. Уже на 33-й секунде «Сарыарка» пропустила от Михаила Мокина, но затем ответила шайбами Леонида Метальникова на 19-й минуте, Айрата Зиазова на 24-й и Павла Махановского на 52-й в большинстве.

Четвертый матч «Сарыарка» — «Нефтяник» пройдет завтра, 17 марта, в Караганде и начнется в 17:00 по местному времени. В серии до четырех побед со счетом 2:1 пока ведет российский клуб.