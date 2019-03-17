Плей-офф КХЛ: «Авангард» провел худший матч за два месяца

Источник: Фото ХК "Барыс"

Перелом?

В серии между «Барысом» и «Авангардом» стало еще более интересно, чем было до этого. Хотел отметить тренера команды из Астаны Андрея Скабелку. Его прогресс в работе очень существенный. Он вообще не похож на себя по сравнению с тем, что было в «Сибири» перед уходом и в «Авангарде», и это чисто его победа. Команда провела вторую встречу очень качественно, абсолютно переиграв фаворита турнира, хотя можно было предположить, что специалист после обидного поражения начнет волноваться. Это была худшая игра «Авангарда» не только в плей-офф, но и за последние пару месяцев, хотя я видел их во Владивостоке, смотрел встречу с «Амуром». Но те неудачи можно было объяснить различными факторами, а провал во второй игре связан с тем, что Скабелка что-то придумал, к чему Боб Хартли оказался не готов.

Подмосковная команда растерялась, оказалась не готова к напору. Возможно, подумали, что соперник сломан, и напрасно. Хотя с чего «Барысу» ломаться? Они и первую встречу заканчивали с преимуществом, которое просто не воплотили в голы. Фактически команда отлично провела пять периодов, за исключением небольшого отрезка вчера. Наступил ли перелом в этой серии? Если бы существовала хоккейная биржа, то сейчас бы вверх скаканули акции под названием «семь игр в серии». Не думаю, что «Авангарду» будет легче на домашнем льду. Впрочем, Хартли тоже умеет работать. И нам остается посмотреть, сумеет ли он перестроить команду? Сумеет ли убрать то лишнее и ненужное, что было вчера. Но скучных игр в Балашихе я не жду.

На свои места

Формально «Автомобилист» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым», но, по большому счету, мы видели два одинаковых матча. В одном — форварды команды Андрея Мартемьянова немного волновались и не использовали кучу возможностей. В другом — сделали свое дело. Я вообще не увидел никаких различий в этой встрече. «Автомобилист» — явный фаворит, так как у «Салавата Юлаева» надежда лишь на Юху Метсолу, который должен выручить максимальное количество раз и на внезапную ошибку обороны соперников. Либо они нарушат правила и останутся в меньшинстве (желательно в двойном), либо просто какой-нибудь хоккеист упадет и подарит шайбу в своей зоне. Но екатеринбуржцы действовали дисциплинированно, а Алексей Семенов выступает за «Салават Юлаев». Это был ключевой момент, когда Голышев обокрал соперника. По этой ситуации вы можете видеть различия между командами.

Я не думаю, что хоккеисты обороны «Автомобилиста» на голову сильней того же Семенова. Скорее всего, многие даже уступают ему по опыту. Но в «Автомобилисте» запрещено играть так и весь сезон, начиная с августа, хоккеистов учили не ошибаться так грубо. А в «Салавате Юлаеве» с хоккеистами не работают. Это даже по Филипу Ларсену видно. Каким он был — таким остался. В этой серии ничего не изменилось, кроме того, что будет не четыре, а пять игр.

Характер

Определились все участники второго раунда в плей-офф МХЛ. Шедевром могли насладиться немногочисленные зрители встречи «Красная Армия» — «Алмаз». Команда системы ЦСКА первые две встречи выиграла достаточно уверенно, но в Череповце неожиданно уступила в обеих встречах. В субботу в молодежную команду были командированы не самые плохие игроки из ВХЛ, и это приносило результат. За 14 минут до конца основного времени счет был 4:1 в пользу хозяев. Но череповецкая команда вообще не смотрела на табло. Шла и шла вперед, а главный тренер Евгений Ставровский метался по скамейке и работал с каждым игроком. В этом было отличии от Альберта Лещева, который истуканом простоял на скамейке. В итоге «Алмаз» сравнял счет до конца третьего периода, а в первом овертайме победил. Крутая игра, ничего не скажешь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qsUPSOuBzAA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пятый матч был в Ханты-Мансийске, где «Мамонты Югры» тоже внезапно растеряли преимущество, уступив в двух играх «Белым Медведям». Они и вчера проигрывали, но сумели взять себя в руки и вернули себе преимущество. Из неожиданностей первого раунда отметим вылет «Стальных Лис» от «Омских Ястребов», да, пожалуй, и все. «Авто» сыграет с «Толпаром», омичи встретятся с командой из Ханты-Мансийска, а на Западе остались те, кто может выиграть турнир: «Динамо» Санкт-Петербург — «Локо», СКА-1946 — «Алмаз». Ярославцы — фавориты, так как скоро в МХЛ спустят ребят из первой команды.

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