Плей-офф КХЛ: «Авангард» провел худший матч за два месяца
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
В серии между «Барысом» и «Авангардом» стало еще более интересно, чем было до этого. Хотел отметить тренера команды из Астаны Андрея Скабелку. Его прогресс в работе очень существенный. Он вообще не похож на себя по сравнению с тем, что было в «Сибири» перед уходом и в «Авангарде», и это чисто его победа. Команда провела вторую встречу очень качественно, абсолютно переиграв фаворита турнира, хотя можно было предположить, что специалист после обидного поражения начнет волноваться. Это была худшая игра «Авангарда» не только в
Подмосковная команда растерялась, оказалась не готова к напору. Возможно, подумали, что соперник сломан, и напрасно. Хотя с чего «Барысу» ломаться? Они и первую встречу заканчивали с преимуществом, которое просто не воплотили в голы. Фактически команда отлично провела пять периодов, за исключением небольшого отрезка вчера. Наступил ли перелом в этой серии? Если бы существовала хоккейная биржа, то сейчас бы вверх скаканули акции под названием «семь игр в серии». Не думаю, что «Авангарду» будет легче на домашнем льду. Впрочем, Хартли тоже умеет работать. И нам остается посмотреть, сумеет ли он перестроить команду? Сумеет ли убрать то лишнее и ненужное, что было вчера. Но скучных игр в Балашихе я не жду.
Формально «Автомобилист» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым», но, по большому счету, мы видели два одинаковых матча. В одном — форварды команды Андрея Мартемьянова немного волновались и не использовали кучу возможностей. В другом — сделали свое дело. Я вообще не увидел никаких различий в этой встрече. «Автомобилист» — явный фаворит, так как у «Салавата Юлаева» надежда лишь на Юху Метсолу, который должен выручить максимальное количество раз и на внезапную ошибку обороны соперников. Либо они нарушат правила и останутся в меньшинстве (желательно в двойном), либо просто
Я не думаю, что хоккеисты обороны «Автомобилиста» на голову сильней того же Семенова. Скорее всего, многие даже уступают ему по опыту. Но в «Автомобилисте» запрещено играть так и весь сезон, начиная с августа, хоккеистов учили не ошибаться так грубо. А в «Салавате Юлаеве» с хоккеистами не работают. Это даже по Филипу Ларсену видно. Каким он был — таким остался. В этой серии ничего не изменилось, кроме того, что будет не четыре, а пять игр.
Определились все участники второго раунда в
Пятый матч был в
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