«Сарыарка» победила «Нефтяник» в третьем овертайме и сравняла счет в серии плей-офф ВХЛ
Командам предстоит сыграть решающий матч за выход в полуфинал.
Командам предстоит сыграть решающий матч за выход в полуфинал.
ХК «Сарыарка» сравнял счет в серии с «Нефтяником» из российского Альметьевска, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 23 марта, в Караганде казахстанский клуб вырвал победу в шестом матче серии второго раунда
Основное время встречи завершилось ничьей 4:4. При этом хозяева вели по ходу матча 2:0, затем 4:2, но сопернику удавалось отыгрываться.
И только в третьем овертайме хоккеисты «Сарыарки» были точнее и забросили победную пятую шайбу. Автором гола на 120-й минуте стал Андрей Ряшенцев.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−3. Командам предстоит сыграть решающий седьмой матч за выход в полуфинал Кубка Шелкового пути.