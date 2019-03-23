«Сарыарка» победила «Нефтяник» в третьем овертайме и сравняла счет в серии плей-офф ВХЛ

ХК «Сарыарка» сравнял счет в серии с «Нефтяником» из российского Альметьевска, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 марта, в Караганде казахстанский клуб вырвал победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф ВХЛ.

Основное время встречи завершилось ничьей 4:4. При этом хозяева вели по ходу матча 2:0, затем 4:2, но сопернику удавалось отыгрываться.

И только в третьем овертайме хоккеисты «Сарыарки» были точнее и забросили победную пятую шайбу. Автором гола на 120-й минуте стал Андрей Ряшенцев.