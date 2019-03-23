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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» победила «Нефтяник» в третьем овертайме и сравняла счет в серии плей-офф ВХЛ

Командам предстоит сыграть решающий матч за выход в полуфинал.

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ХК «Сарыарка» сравнял счет в серии с «Нефтяником» из российского Альметьевска, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 марта, в Караганде казахстанский клуб вырвал победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф ВХЛ.

Основное время встречи завершилось ничьей 4:4. При этом хозяева вели по ходу матча 2:0, затем 4:2, но сопернику удавалось отыгрываться.

И только в третьем овертайме хоккеисты «Сарыарки» были точнее и забросили победную пятую шайбу. Автором гола на 120-й минуте стал Андрей Ряшенцев.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−3. Командам предстоит сыграть решающий седьмой матч за выход в полуфинал Кубка Шелкового пути.

"Сарыарка" победила "Нефтяник" в третьем овертайме и сравняла счет в серии плей-офф ВХЛ
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