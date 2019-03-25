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10:19 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный тренер Владимир Мариничев умер на 67-м году жизни

ТАСС, 25 марта. Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Атлант».

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О причинах смерти не сообщается.

В 1991 российскому специалисту было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». В качестве главного тренера Мариничев работал в таких клубах, как «Кристалл» (Электросталь), «Воронеж», «Амур» (Хабаровск), «Кристалл» (Саратов), «Химик» (Воскресенск), был старшим тренером новокузнецкого «Металлурга».

С августа 2013 года Мариничев работал директором СДЮСШОР «Атлант».

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