Хоккейный тренер Владимир Мариничев умер на 67-м году жизни

О причинах смерти не сообщается.

В 1991 российскому специалисту было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». В качестве главного тренера Мариничев работал в таких клубах, как «Кристалл» (Электросталь), «Воронеж», «Амур» (Хабаровск), «Кристалл» (Саратов), «Химик» (Воскресенск), был старшим тренером новокузнецкого «Металлурга».