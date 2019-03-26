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21:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» вышла в полуфинал плей-офф ВХЛ

ХК «Сарыарка» вышел в полуфинал плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), где команды сражаются за главный трофей — Кубок Шелкового пути, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В решающем матче серии четвертьфинала с «Нефтяником» карагандинский клуб в российском Альметьевске одержал победу со счетом 3:1.

Хоккеисты «Сарыарки» вели 2:0 по ходу матча. Счет открыл Александр Ремов, реализовавший большинство на последней минуте первого периода. И уже в начале второго периода Олег Ломако закрепил преимущество команды, также при игре в неравных составах.

Хозяева сократили отрыв в начале третьего отрезка матча, а затем сняли вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, но не сократили отрыв, а вместо этого пропустили.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Сарыарки».

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