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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

ХК «Номад» сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Казахстана с «Арланом»

ХК «Номад» одержал победу над кокшетауским «Арланом» со счетом 3:1 в шестом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Нур-Султане. Первый период команды отыграли без голов. На 35-й минуте счет открыл Никита Михайлис, укрепивший «Номад» после вылета «Барыса» из плей-офф КХЛ.

Едва соперники вышли на лед в третьем периоде, как преимущество «Номада» закрепил Ярослав Евдокимов.

На 52-й минуте Дмитрий Шитиков отыграл один гол, но уже на 56-й Дмитрий Гренц забросил за «Номад» третью шайбу во встрече и установил окончательный счет.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−3. Напомним, ранее в финал вышел атырауский «Бейбарыс».

ХК "Номад" сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Казахстана с "Арланом"
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