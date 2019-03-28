ХК «Номад» сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Казахстана с «Арланом»

Встреча прошла в Нур-Султане. Первый период команды отыграли без голов. На 35-й минуте счет открыл Никита Михайлис, укрепивший «Номад» после вылета «Барыса» из плей-офф КХЛ.

Едва соперники вышли на лед в третьем периоде, как преимущество «Номада» закрепил Ярослав Евдокимов.

На 52-й минуте Дмитрий Шитиков отыграл один гол, но уже на 56-й Дмитрий Гренц забросил за «Номад» третью шайбу во встрече и установил окончательный счет.