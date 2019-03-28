ХК «Номад» сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Казахстана с «Арланом»
ХК «Номад» одержал победу над кокшетауским «Арланом» со счетом 3:1 в шестом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Номад» одержал победу над кокшетауским «Арланом» со счетом 3:1 в шестом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в
Едва соперники вышли на лед в третьем периоде, как преимущество «Номада» закрепил Ярослав Евдокимов.
На 52-й минуте Дмитрий Шитиков отыграл один гол, но уже на 56-й Дмитрий Гренц забросил за «Номад» третью шайбу во встрече и установил окончательный счет.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3−3. Напомним, ранее в финал вышел атырауский «Бейбарыс».