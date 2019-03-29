Захаров: Кто такой Корсо? Его уровень — чемпионат Беларуси

— Не хочу даже про это говорить. Кто такой Корсо? У Корсо на высшем уровне 40 матчей в КХЛ, а у Лопачука — 60! У Чуприса столько игр на высшем уровне… А у Корсо всего 40. О чем можно говорить? Его уровень — чемпионат Беларуси максимум.