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12:47 (мск), источник: Прессбол

Захаров: Кто такой Корсо? Его уровень — чемпионат Беларуси

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отреагировал на критику бывшего игрока минского клуба Даниэля Корсо, который нынче занимает пост тренера по ОФП в столичном «Динамо».

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— Не хочу даже про это говорить. Кто такой Корсо? У Корсо на высшем уровне 40 матчей в КХЛ, а у Лопачука — 60! У Чуприса столько игр на высшем уровне… А у Корсо всего 40. О чем можно говорить? Его уровень — чемпионат Беларуси максимум.

— Почему он так говорит?

— Мне даже не интересно. Послушал песню хорошую «Ночных снайперов» — «История». Там слова интересные. А этот Корсо мне… — сказал Захаров в эфире программы «Овертайм» на «Беларусь 5».

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