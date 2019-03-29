Алексей Ждахин покинул пост главного тренера «Югры»

В заявлении клуба отмечается, что контракты с 53-летним Ждахиным и 46-летним тренером Владиславом Бульиным расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Ждахин возглавил «Югру» в конце апреля 2018 года. В текущем сезоне ВХЛ команда под его руководством заняла седьмое место в регулярном чемпионате и вышла в плей-офф, где в первом раунде со счетом 0−3 в серии уступила карагандинской «Сарыарке».