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18:03 (мск), источник: Р-Спорт

Алексей Ждахин покинул пост главного тренера «Югры»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Алексей Ждахин ушел в отставку с должности главного тренера хоккейного клуба «Югра», сообщается на официальном сайте ханты-мансийской команды.

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В заявлении клуба отмечается, что контракты с 53-летним Ждахиным и 46-летним тренером Владиславом Бульиным расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Ждахин возглавил «Югру» в конце апреля 2018 года. В текущем сезоне ВХЛ команда под его руководством заняла седьмое место в регулярном чемпионате и вышла в плей-офф, где в первом раунде со счетом 0−3 в серии уступила карагандинской «Сарыарке».

Нынешний сезон стал дебютным для «Югры» в ВХЛ. До этого ханты-мансийский клуб на протяжении восьми сезонов выступал в КХЛ, однако решением совета директоров лиги не был включен в состав участников турнира на сезон-2018/19.

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