Алексей Ждахин покинул пост главного тренера «Югры»
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Алексей Ждахин ушел в отставку с должности главного тренера хоккейного клуба «Югра», сообщается на официальном сайте
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Алексей Ждахин ушел в отставку с должности главного тренера хоккейного клуба «Югра», сообщается на официальном сайте
В заявлении клуба отмечается, что контракты с 53-летним Ждахиным и 46-летним тренером Владиславом Бульиным расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Ждахин возглавил «Югру» в конце апреля 2018 года. В текущем сезоне ВХЛ команда под его руководством заняла седьмое место в регулярном чемпионате и вышла в
Нынешний сезон стал дебютным для «Югры» в ВХЛ. До этого