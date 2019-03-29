«Сарыарка» одержала победу в первом матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу карагандинского клуба.

Первую шайбу гости забросили на 36-й минуте. Отличился Александр Борисевич, которому ассистировали Михаил Железнов Михаил и Андрей Ряшенцев. На 50-й минуте автором второго гола в ворота фарм-клуба СКА стал Константин Соколов, реализовавший большинство после передачи Эдгарса Сиксны и Олега Ломако.

Таким образом, в серии до четырех побед «Сарыарка» повела 1−0. Следующий матч команды проведут также в Санкт-Петербурге, он состоится 30 марта.