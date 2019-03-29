«Сарыарка» одержала победу в первом матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ
«Сарыарка» всухую выиграла у российской команды «СКА — Нева» в первом матче полуфинальной серии
«Сарыарка» всухую выиграла у российской команды «СКА — Нева» в первом матче полуфинальной серии
Встреча прошла в
Первую шайбу гости забросили на 36-й минуте. Отличился Александр Борисевич, которому ассистировали Михаил Железнов Михаил и Андрей Ряшенцев. На 50-й минуте автором второго гола в ворота
Таким образом, в серии до четырех побед «Сарыарка» повела 1−0. Следующий матч команды проведут также в
Напомним, что в другой паре за выход в финал встречаются ХК «Торос» (Нефтекамск, Башкортостан) и ХК «Рубин» (Тюмень).