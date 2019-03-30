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17:57 (мск), источник: Р-Спорт

Банников принес победу «Торосу» над «Рубином» в первом матче серии ВХЛ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Нефтекамский «Торос» нанес поражение тюменскому «Рубину» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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Субботняя игра в Нефтекамске завершилась волевой победой «Тороса» со сетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). На голы Никиты Лисова (2-я минута) и Владимира Короткова (4) хоккеисты «Тороса» ответили шайбами Станислава Голованова (20), Кирилла Цулыгина (25) и Андрея Банникова (54).

Второй матч серии до четырех побед состоится в Нефтекамске в воскресенье.

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