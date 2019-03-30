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20:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» во второй раз обыграла фарм-клуба СКА и повела 2−0 в полуфинале плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над питерским клубом «СКА-Нева» во втором матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ (Высшей хоккейной лиги), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственной шайбы стал Артур Сарваров (29-я минута).

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Таким образом, «Сарыарка» выиграла второй матч подряд и повела в серии до четырех побед 2−0.

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2 и 3 апреля команды сыграют Караганде.

Отметим, что «СКА-Нева» является победителем регулярного чемпионата ВХЛ. «Сарыарка» финишировала десятой.

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