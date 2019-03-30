«Сарыарка» во второй раз обыграла фарм-клуба СКА и повела 2−0 в полуфинале плей-офф ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над питерским клубом «СКА-Нева» во втором матче полуфинальной серии
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над питерским клубом «СКА-Нева» во втором матче полуфинальной серии
Встреча команд прошла в
Таким образом, «Сарыарка» выиграла второй матч подряд и повела в серии до четырех побед 2−0.
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2 и 3 апреля команды сыграют Караганде.
Отметим, что «СКА-Нева» является победителем регулярного чемпионата ВХЛ. «Сарыарка» финишировала десятой.