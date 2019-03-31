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17:01 (мск), источник: Vesti.kz

Усиленный хоккеистами «Барыса» «Номад» вышел в финал чемпионата Казахстана

«Номад», являющийся фарм-клубом «Барыса», стал вторым финалистом чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В решающем седьмом матче полуфинальной серии столичная команда обыграла «Арлан». Встреча прошла в Кокшетау и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

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Уже на второй минуте счет открыли усилившие «Номад» хоккеисты «Барыса». Шайбу забросил Никита Михайлис, а ассистировал ему Алексей Маклюков. На пятой минуте закрепил успех Кирилл Панюков с передачи Всеволода Яхонта и Алихана Асетова. Однако еще до перерыва хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Вадима Бердникова.

В середине второго периода «Номад» снова ушел в отрыв, когда Егор Шалапов выдал точный пас на Ярослава Евдокимова.

В начале третьего отрезка матча Иван Киселев и Антон Казанцев сделали счет 2:3, принеся команде надежду хотя бы на овертайм. Но далее последовал дубль Евдокимова, причем одна шайба была забита в пустые ворота.

За несколько минут до финальной сирены Казанцев заставил «Номад» капитулировать в третий раз, но времени, чтобы отыграть еще два гола, «Арлану» уже не хватило.

Напомним, первым финалистом чемпионата Казахстана стал атырауский «Бейбарыс».

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